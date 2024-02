Taksiciler Odası Başkanı, yerel seçimdeki tarafını şimdiden belli etti: Sloganı bile hazır!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir kez daha seçim kazanmak için kolları sıvadı. Karşısında ise AK Parti’nin aday gösterdiği Murat Kurum var. İBB adayı Murat Kurum saha çalışmalarıyla vatandaşın dertlerini dinliyor.

Konut fiyat endeksi düşüyor: Veriler son 4 yılın en yavaş artışına işaret ediyor

Hafta sonu ise Kurum, taksicilerle bir araya geldi. Burada konuşma gerçekleştiren Kurum taksicilerden desteğini aldı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı’ndan gelen açıklama ve slogan ise programa damga vurdu.

TAKSİMETRELERİ KURUN GELİYOR KURUM

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, düzenlenen programda konuştu. Yaptığı açıklamalarla Cumhur İttifakı’nın İBB adayı kadar iddialı sözler kullandı. İşte Aksu’nun açıklamaları;

“Biz iyiliği de kötülüğü de ekmeğimizle oynayanı da bize söz verip tutmayanı da bizi tehdit edip parmak sallayanı da taksi duraklarına sürekli uğrayıp çay içerek hal hatır soranı da bize her UKOME toplantısında sahip çıkanı da bize her platformda sahip çıkanı da bize her zaman köstek olanı da Sayın Bakan'ım unutmayız.

Haberin Devamı

Şubeye gitmeye gerek yok! Emekliye online 10 bin TL veriliyor

Biz size güveniyoruz, sizden eminiz. Beraber istişare ederek ortak akılla İstanbul'u yöneteceğinizden eminiz. Taksiye yanlış yapanlar hiçbir zaman siyasette iflah olamadılar ama biz size sonsuz güveniyoruz. Tekrar taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum.”

MURAT KURUM’UN AÇIKLAMALARI

“İBB, taksi sayısını artırarak sorunu çözmeyi değil, kendi bünyesinde bir şirket kurarak taksi işletmeciliği yapmak istemiştir. İBB taksicilik yapamaz, kanun bunu açıkça reddediyor. Kanun, 'Ticari plakalar sadece şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş gerçek kişilere tahsis edilebilir.' diyor. Şimdi size soruyorum, İBB gerçek kişi midir? Elbette değildir, İBB bir tüzel kişiliktir, bir kamu kurumudur. Meselenin aslı budur. Bu yönetimin ihmalkarlığı yüzünden de vatandaşımızla taksici esnafımız karşı karşıya kalmıştır.”

Yerli Dijital Platform Exxen ve Exxen Spor Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar…