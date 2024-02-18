Taksiciler Odası Başkanı, yerel seçimdeki tarafını şimdiden belli etti: Sloganı bile hazır!

Yerel seçimlere az bir süre kala büyükşehirlerde yarış kızışıyor. Özellikle de İstanbul’da yeni dönemde kimin baş geçeceği merak ediliyor. CHP adayı İmamoğlu ve AKP adayı Kurum, en güçlü isimler…

YAYINLAMA
Google News
Taksiciler Odası Başkanı, yerel seçimdeki tarafını şimdiden belli etti: Sloganı bile hazır!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir kez daha seçim kazanmak için kolları sıvadı. Karşısında ise AK Parti’nin aday gösterdiği Murat Kurum var. İBB adayı Murat Kurum saha çalışmalarıyla vatandaşın dertlerini dinliyor.

Konut fiyat endeksi düşüyor: Veriler son 4 yılın en yavaş artışına işaret ediyorKonut fiyat endeksi düşüyor: Veriler son 4 yılın en yavaş artışına işaret ediyor

Hafta sonu ise Kurum, taksicilerle bir araya geldi. Burada konuşma gerçekleştiren Kurum taksicilerden desteğini aldı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı’ndan gelen açıklama ve slogan ise programa damga vurdu.

ekran-resmi-2024-02-18-15-40-33.png

TAKSİMETRELERİ KURUN GELİYOR KURUM

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, düzenlenen programda konuştu. Yaptığı açıklamalarla Cumhur İttifakı’nın İBB adayı kadar iddialı sözler kullandı. İşte Aksu’nun açıklamaları;

“Biz iyiliği de kötülüğü de ekmeğimizle oynayanı da bize söz verip tutmayanı da bizi tehdit edip parmak sallayanı da taksi duraklarına sürekli uğrayıp çay içerek hal hatır soranı da bize her UKOME toplantısında sahip çıkanı da bize her platformda sahip çıkanı da bize her zaman köstek olanı da Sayın Bakan'ım unutmayız.

Şubeye gitmeye gerek yok! Emekliye online 10 bin TL veriliyorŞubeye gitmeye gerek yok! Emekliye online 10 bin TL veriliyor

Biz size güveniyoruz, sizden eminiz. Beraber istişare ederek ortak akılla İstanbul'u yöneteceğinizden eminiz. Taksiye yanlış yapanlar hiçbir zaman siyasette iflah olamadılar ama biz size sonsuz güveniyoruz. Tekrar taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum.”

ekran-resmi-2024-02-18-15-41-11.png

MURAT KURUM’UN AÇIKLAMALARI

“İBB, taksi sayısını artırarak sorunu çözmeyi değil, kendi bünyesinde bir şirket kurarak taksi işletmeciliği yapmak istemiştir. İBB taksicilik yapamaz, kanun bunu açıkça reddediyor. Kanun, 'Ticari plakalar sadece şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş gerçek kişilere tahsis edilebilir.' diyor. Şimdi size soruyorum, İBB gerçek kişi midir? Elbette değildir, İBB bir tüzel kişiliktir, bir kamu kurumudur. Meselenin aslı budur. Bu yönetimin ihmalkarlığı yüzünden de vatandaşımızla taksici esnafımız karşı karşıya kalmıştır.”

Yerli Dijital Platform Exxen ve Exxen Spor Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar…Yerli Dijital Platform Exxen ve Exxen Spor Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar…

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye yüklendi! Gelen gideni mumla aratıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye yüklendi! Gelen gideni mumla aratıyor
İYİ Parti'de yeni olay! Cemalettin Delice sürpriz şekilde adaylıktan geri çekildi! Peki neden çekildi?
İYİ Parti'de yeni olay! Cemalettin Delice sürpriz şekilde adaylıktan geri çekildi! Peki neden çekildi?
Bankalardan ATM kararı! Nakit çekim limitleri değişti
Bankalardan ATM kararı! Nakit çekim limitleri değişti
Cevdet Yılmaz, Diyarbakır’dan seslendi: Yılmaz: "Kim ne derse desin Diyarbakır bu ülkenin birliğine, beraberliğine sahip çıkacak"
Cevdet Yılmaz, Diyarbakır’dan seslendi: Yılmaz: "Kim ne derse desin Diyarbakır bu ülkenin birliğine, beraberliğine sahip çıkacak"
Son Haberler
Taksiciler Odası Başkanı, yerel seçimdeki tarafını şimdiden belli etti: Sloganı bile hazır!
Taksiciler Odası Başkanı, yerel seçimdeki tarafını şimdiden belli etti: Sloganı bile hazır!
Konut fiyat endeksi düşüyor: Veriler son 4 yılın en yavaş artışına işaret ediyor
Konut fiyat endeksi düşüyor: Veriler son 4 yılın en yavaş artışına işaret ediyor
Yerli Dijital Platform Exxen ve Exxen Spor Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar…
Yerli Dijital Platform Exxen ve Exxen Spor Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar…
Prof Dr. Osman Müftüoğlu’ndan önemli açıklama: Hafıza kaybını unutun!
Prof Dr. Osman Müftüoğlu’ndan önemli açıklama: Hafıza kaybını unutun!
İstanbul'un en son seçim anketi! Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte HBS Araştırma şirketinin çarpıcı sonuçları
İstanbul'un en son seçim anketi! Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte HBS Araştırma şirketinin çarpıcı sonuçları
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandı, Büyükelçilik atamaları gerçekleşti | Eski belediye başkanı Ahmet Misbah Demircan Tunus'a atandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandı, Büyükelçilik atamaları gerçekleşti | Eski belediye başkanı Ahmet Misbah Demircan Tunus'a atandı!
Çok Okunanlar
Konut fiyat endeksi düşüyor: Veriler son 4 yılın en yavaş artışına işaret ediyor
Konut fiyat endeksi düşüyor: Veriler son 4 yılın en yavaş artışına işaret ediyor
Taksiciler Odası Başkanı, yerel seçimdeki tarafını şimdiden belli etti: Sloganı bile hazır!
Taksiciler Odası Başkanı, yerel seçimdeki tarafını şimdiden belli etti: Sloganı bile hazır!
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Acun Ilıcalı'ya Emre Dorman tepkisi! "Beni çıkartsan daha iyi olur da, ben sana ..."
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Acun Ilıcalı'ya Emre Dorman tepkisi! "Beni çıkartsan daha iyi olur da, ben sana ..."
Bayram ikramiyesi 3 bin TL oldu! Ne zaman hesaplara yatacak? Detaylar belli oldu
Bayram ikramiyesi 3 bin TL oldu! Ne zaman hesaplara yatacak? Detaylar belli oldu
AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Hüseyin Karakaya'dan EĞİTİM-BİR SEN 4 No’lu şube merkezine bir ziyaret
AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Hüseyin Karakaya'dan EĞİTİM-BİR SEN 4 No’lu şube merkezine bir ziyaret
CHP'den istiafa eden Gürsel Tekin'den zehir zemberek açıklamalar! 'Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar'
CHP'den istiafa eden Gürsel Tekin'den zehir zemberek açıklamalar! 'Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar'
Yorumlananlar
Meteolojiden o iller için sarı kot ve çiğ uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 12 Şubat Pazartesi tüm ülke geneli hava durumu
Meteolojiden o iller için sarı kot ve çiğ uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 12 Şubat Pazartesi tüm ülke geneli hava durumu
AK Parti İBB adayı Murat Kurum'dan öğrencilere büyük müjde! İşte peş peşe sıralanan 11 yeni müjde
AK Parti İBB adayı Murat Kurum'dan öğrencilere büyük müjde! İşte peş peşe sıralanan 11 yeni müjde
Kahve dükkanında çekilen görüntüler mide bulandırdı! İzleyenlere 'pes' dedirtti
Kahve dükkanında çekilen görüntüler mide bulandırdı! İzleyenlere 'pes' dedirtti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da açıkladı "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 3 bin TL olacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da açıkladı "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 3 bin TL olacak"