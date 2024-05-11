Yemeğe tuz atanlar bunu bilmelisiniz! Binlerce kişinin verileri incelendi

Viyana Tıp Üniversitesi araştırmacıları, Independent Türkçe'ye göre bu bağlantının dünyanın her yerinde olduğunu kanıtladı.

Birleşik Krallık'ta yaşayan vatandaşların genetik ve sağlık verilerini barındıran geniş kapsamlı BioBank'ten ortalama yaşı 56 olan 471 bin 144 kişinin verisinin incelendiği çalışmada, katılımcılara "Yemeğinize sofrada tuz ekliyor musunuz?" gibi sorular soruldu.

Araştırma, Gastric Cancer adlı hakemli dergide yayınlandı ve yaklaşık on bir yıllık bir takip süresi boyunca 640 mide kanseri hastasının idrarında bulunan tuz seviyeleriyle karşılaştırıldı.

Araştırmacılar, demografik ve sosyoekonomik faktörler, yaşam tarzı faktörleri ve diğer rahatsızlıkları da göz önüne alındığında, yemeklerine her zaman tuz ekleyenlerin neredeyse hiç tuz kullanmayanlara kıyasla mide kanserine yakalanma oranının yüzde 41 daha yüksek olduğunu buldu.

Dünya çapında en yaygın beşinci kanser olan mide kanseri, yaşla birlikte gelişse de son zamanlarda kırk yaşın altındaki kişilerin hastalığa yakalanma oranında bir artış gözlemlendi.

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Henüz tuzun burada nasıl bir rol oynadığı konusunda bir anlaşmaya varılmadı. Bununla birlikte, bazı araştırmacılar, mide zarına zarar veren yüksek sodyumun, mide kanseri riskini artıran Helikobakter pilori bakterisine karşı organı daha savunmasız hale getirdiğini düşünüyor.

Araştırmacılar, bu bulguların önemini vurgularken, çalışmanın bazı kısıtlamaları olduğunu belirtiyorlar. Örneğin, yaş, cinsiyet, etnik köken, H. pilori enfeksiyonu ve sigara kullanımı gibi potansiyel faktörlerin etkisini değerlendirecek kadar sayıda kanser vakası kullanılmadı.

Katılımcılar tarafından tüketilen tuz miktarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler de eksik. Çalışmayı yürüten Tilman Kühn, tuz kullanımının zararlarına dikkat çekerken şunları söylüyor:

Aşırı tuz tüketiminin olumsuz etkilerine dair farkındalık yaratmak ve mide kanserini önlemeye yönelik önlemlere temel oluşturmak istiyoruz."