Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den istediği ücret dudak uçuklattı! Ali Koç ile görüşen Jose Mourinho'nun istediği ücret belli oldu

Fenerbahçe başkanlığına devam kararı alan Ali Koç'un gelecek sezon takımın başına Jose Mourinho'yu getirmek için İstanbul'da görüştüğü tecrübeli hocanın istediği rakam dudak uçuklattı.

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Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den istediği ücret dudak uçuklattı! Ali Koç ile görüşen Jose Mourinho'nun istediği ücret belli oldu

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Fenerbahçe’de yeni başkanın belli olacağı kongre öncesi mevcut başkan Ali Koç ve başkan adaylarından Saadettin Saran ile görüştü.

JOSE MOURİNHO'NUN İSTEDİĞİ RAKAM DUDAK UÇUKLATI

Fenerbahçe’de yeni başkanın belli olacağı kongre öncesinde teknik direktör arayışında bulunan başkan adayları deneyimli çalıştırıcı Mourinho ile şartları konuştu.

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YILLIK 12 MİLYON EURO İSTEDİ

Mourinho'nun yıllık 12 milyon euro maaş istediği belirtilirken, ekibi için de 3 milyon euro talep ettiği öğrenildi.

Ali Koç'un ardından başkan adaylarından Saran’ın da Portekizli teknik adamla görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Kariyerindeki en son adresi Roma olan Mourinho'nun kısa süre önce yaptığı açıklamada futbolu özlediğini ve güzel antrenman tesislerine sahip herhangi bir takımda görev yapabileceğini duyurdu.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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