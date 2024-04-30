Son dakika haberi! MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.
İşte Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;
"Cumhuriyet'in yeni yüzyılında tarihi sorumluluklarımız var. Türkiye seçimsiz döneme girmiştir. Önümüzdeki dönem verimli gelişmelere sahne olmalı. Vatandaşın beklentisi sürdürülebilir hizmettir. Vakit kaybetmeksizin işe koyulmalıyız.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi siyasi ve stratejik kuvvetimiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini sorgulayan, karalayan çevrelerin korkusu uyanan devin ayağa kalkması, küresel hadiselerde sözü geçen bir Türkiye doğuşudur. Doğum sancılı olsa da lider ülke Türkiye'dir."
"İSRAİL SOYKIRIM SUÇU İŞLİYOR"
Gazze'de korkunç bir trajedi yaşanmaktadır.
İsrail Gazze'de soykırım suçu işliyor.
İsrail’in Gazze’de işlemiş olduğu soykırım suçunun takipçisi Türkiye’dir.
BM reforma tabi tutulmalı. BM, Filistin meselesinin çözümünde acz içerisinde. Konsey, Gazze'de barışı sağlamaktan çok uzaktır.
"NETANYAHU LAHEY'DE YARGILANACAKTIR"
Netanyahu Lahey'de yargılanacaktır. Bu cani görevden uzaklaştırılmalıdır."
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber