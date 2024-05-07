Bahçeli-Özel görüşmesi: Siyasette normalleşme süreci başlıyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel’in yaptığı görüşmenin ardından bir sürpriz daha yaşandı. MHP lideri Devlet Bahçeli, Özgür Özel ile görüştü. 45 dakika süren görüşmeyle ilgili detaylar ortaya çıktı…

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Bahçeli-Özel görüşmesi: Siyasette normalleşme süreci başlıyor mu?

Siyasette hareketli günler yaşanıyor. 31 Mart yerel seçimlerin ardından hükümet ve ana muhalefet partisi arasında görüşmeler başladı. Önce Erdoğan-Özel, sonrasında ise Bahçeli-Özel görüşmesi gerçekleşti.

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Yapılan görüşmelerin ardından normalleşme sürecinin başladığına dair kulislerde söylentiler konuşuluyor. Peki Bahçeli-Özel ne konuştu?

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EKONOMİ ÖNCELİK KONUYDU

Devlet Bahçeli ile Özgür Özel’in zirvesi yaklaşık 45 dakika sürdü. Zirvenin ardından açıklamayı CHP Genel Başkanı Özel yaptı;

“Sayın Bahçeli ile yaptığımız görüşme gayet olumlu ve verimli geçti. Görüşmede asgari ücrete zam talebini, temmuzda zam yapılmasını gerektiğini söyledik.”

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SEÇİM SONUÇLARI DEĞERLENDİRİLDİ

“Seçim sonuçlarını samimiyetle görüştük. Dış politikada Filistin-Kıbrıs konusu başta olmak üzere Türkiye'nin tüm dış politikasını hangi gözle gördüğümüzü kendisiyle paylaşma, CHP'nin burada bir ana muhalefet partisi olduğunu milletimiz yapılacak ilk seçimlerde başka bir görev verene kadar ana muhalefet partisi olduğumuzu ancak yurt dışında Türkiye'nin partisi olduğumuzun altını bir kez daha çizdim.”

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