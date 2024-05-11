Bakanlık, tahsilata başladı: POS cihazlarında yaşanan kayıt dışı işlemler denetim…

Yeni ekonomi modelinde bakanlık kayıt dışı işlemlerin peşini bırakmıyor. Özellikle de para alışverişinde sonuna kadar takip ediliyor. POS tahsilatında gerçekleşen kayıt dışı gelir hakkında da düğmeye basılmıştı.

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Konuyla iligili Bakan Şimşek, ilk hedefi göstermişti. Çalışmalar meyvesini gösterdi ve Gelir İdaresi Bakanlığı denetimlerini sıklaştırdı. İlk denetimde 3 binden fazla kişi tespit edildi.

KAYIT DIŞI İŞLEMLERE SON

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AA muhabirine konuşarak POS cihazlarında yaşanan kayıt dışı mücadeleyi anlattı. Mücadelenin başlamasıyla beraber devlete karşı vergi kaçırma ve kaybının önüne geçilecek. İşte denetimlerle ilgili ilk tespitler;

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“Denetim çalışmalarında, vergi mükellefi olmadığı halde üzerlerine kayıtlı POS cihazları bulunan ve bu cihazlar üzerinden hasılat elde eden 2 bin 320 kişi ele alındı. Bu kişilerin toplamda 3 milyar lira kayıt dışı hasılat elde ettiği ve vergi idaresinin bilgisi dışında bıraktığı belirlendi.

Mükellefiyeti olan 1342 kişinin ise yine POS cihazları üzerinden elde ettiği toplamda 2 milyar lira hasılatı beyanlarına yansıtmadığı veya eksik yansıttığı tespit edildi. Böylece Gelir İdaresi Başkanlığımız, POS cihazlarından gerçekleştirdiği tahsilatın hasılat kaydını yapmayan 3 bin 662 kişiyi tespit etti. Bu kişilerin 5 milyar liralık POS hasılatının beyan edilmesi sağlandı.”

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