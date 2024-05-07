Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında Netanyahu'ya sert çıkışı: Mazlumların kanında boğulacak!

MHP Genel Başkanı Bahçeli, grup toplantısında, İsrail'e sert tepkisini, "Netanyahu, 35 bin Filistinli mazlumun kanında boğulacaktır. Bundan kaçış ve kurtuluşu yoktur." diyerek dile getirdi. MHP lideri Devlet Bahçeli'den partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Değerli vekiller, muhterem misafirler, basınımızın mümtaz temsilcileri, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Bugünkü toplantımızı takip eden vatandaşlarımıza selamlarımı gönderiyorum.

Hangi şartlar altında kalırsak kalalım hakikati haykırmaktan çekinmeyeceğiz. Suyun üstünde bile yürüsek yüzme bilmiyorlardı diyenler çıkacak. İşimize, önümüze bakacağız. Mücadelemizden taviz vermeyeceğiz. Zulüm karşısında mazlumların yanındayız.

1 MAYIS TEPKİSİ

1 Mayıs'ı her yerde kutlamak mümkün, Taksim ısrarı niye?

Polisimiz asıl emekçidir. Türk polisiye iftihar ediyor, hepsine teşekkür ediyorum.

NETANYAHU İÇİN HESAP GÜNÜ YAKIN!

Türkiye UAD'deki davaya müdahil oluyor. İsrail ile ticaretin durdurulması yerinde bir karardır. Netanyahu için hesap günü yakındır. Netanyahu, 35 bin Filistinli mazlumun kanında boğulacaktır. Bundan kaçış ve kurtuluşu yoktur.

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ATEŞKES VE REHİNE ANLAŞMASININ ÇIKMAZA GİRMESİ!

Netanyahu, müzakere sürecini dinamitlemektedir. Netanyahu'nun ateşkese yanaşmaması bir insanlık sorunudur. Bedel ödemesi artık hukuk namusudur. BM artık devreye girmelidir. Bölge bıçak sırtındadır. ABD'nin güvenilmez politikaları cinayetleri teşvik etmekte. Gazze dünya için turnosol kağıdıdır.

"İÇ VE DIŞ DÜŞMANA ŞAMAR İNDİRİLECEK"

Türkiye, yeri zamanı geldiğinde gereğini yapacak dirayete sahip.

SİYASETTE BAHAR HAVASI

Siyasette duvar örersek yanlışa düşeriz. Sıkılı yumrukların açılması, yumuşamanın hakim olması halisane dileğimizdir. Siyaset kavga arenası değil konuşma sahasıdır. Muhabere yerine müzakere ile Türkiye'mizin yükseliş sürecine herkes destek vermelidir. DEM'lenmek yerine şekerli suyu tercih etmek akla en yatkın seçenektir. Sayın cumhurbaşkanımız ile CHP başkanının görüşmesini es geçip boşa düşmeleri kendi bilecekleri şeydir. Biz ülkesi için dolu hevesi olanların ne söylediğine bakıyoruz. Siyasetin yumuşamasının vasatı Türkiye'nin ortak çıkarları, ortak geleceğidir.

"KİMSE MAHKEMEYE TALİMAT VEREMEZ"

Hiçbir organ mahkemelere emir vermez, tavsiyede bulunamaz. Yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili beyanda bulunamaz. Mahkeme kararları değiştirilemez. Yargıya talimat vermek suçtur. Kavala'nın yeniden yargılanması hususunda sipariş süreç ilerletilmektedir. Bahse konu şahıs Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırma suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır. Diğer sanıklar da 18'er yıl ceza almıştır. Sayın Özel'in kolunda saati yok mudur? Sayın Özel'in saati sormak yerine PKK ve FETÖ'ye verilen destekleri muhataplarının yüzüne vurması gerekmez miydi? Kanun kaçağı FETÖ ve PKK'lıları Türkiye'ye ne zaman iade edeceksiniz diye soramaz mıydı. Bana saati sorar ise köstekli saatimi açar kendisi ile açık açık paylaşırım.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ DAVASI

Beklentimiz iddianamenin kabul edilip yargılamanın başlamasıdır.

MHP'ye iftira atan alçaklar koalisyonu devlet düşmanlarına kucak açmaktadır. Kimin elinde hangi bilgi ve belge varsa mahkemeye sunmalıdır. Şahit olmak isteyenlere mahkeme kapısı açılmalıdır. TV ekranlarında mahkeme yargılanamaz. Sinan Ateş davası derhal başlamalı. Ne biliyorlarsa acilen mahkemeye yetiştirsinler. Bakalım hukuki süreç Ankara'da mı bitecek Pensilvanya'ya mı dayanacak hep beraber göreceğiz. Ellerinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz.

MHP ve Cumhur İttifakı şer sahiplerine müsaade etmeyecek sonuna kadar direnecektir.

BAHÇELİ-ÖZEL GÖRÜŞMESİ

Devlet Bahçeli ile Özgür Özel'in görüşmesi bugün saat 12.00'de TBMM'de gerçekleşecek.

Görüşmenin ana gündeminin yeni anayasa çalışmaları olması bekleniyor.

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