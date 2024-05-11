Pegasus ucuz uçak bileti satıyor! Pegasus indirimli bilet kampanyası

Uçak firmaları azalan müşteri sayısına odaklanırken, dev havayolu şirketi Pegasus'un geçtiğimiz gün başlattığı kampanya da dikkatleri üzerine topladı.

YAYINLAMA
Google News
Pegasus ucuz uçak bileti satıyor! Pegasus indirimli bilet kampanyası

İş veya tatil amaçlı olsun, artan maliyetler havayolu şirketlerini etkilememiş gibi görünüyor. Özellikle havayolu ulaşım sektöründe çalışanlar için önüne geçilemez zamlar uygulanmaya devam ediyor. Özellikle acil yurt içi ve yurtdışı seyahatler için acele edilmesi gerekiyor. Bununla birlikte, havayolu şirketleri zaman zaman çekici kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Uçak firmaları azalan müşteri sayısına odaklanırken, dev havayolu şirketi Pegasus'un geçtiğimiz gün başlattığı kampanya da dikkatleri üzerine topladı.

Pegasus Hava Yolları'nın resmi web sitesinde yer alan kampanya bilgilerine göre, 1 Euro'ya uçuş fırsatı sunulacak ancak 16 Mayıs tarihinde sona erecek. Pegasus, İstanbul-Edinburgh uçuşları için 1 Euro bilet kampanyasının bu yeni hat için geçerli olduğunu açıkladı.

2 banka kampanya başlattı! Borç kapatma kredisi nasıl alınır?2 banka kampanya başlattı! Borç kapatma kredisi nasıl alınır?

Acil nakit arayana müjde var! Halkbank 30 bin TL kredi verecekAcil nakit arayana müjde var! Halkbank 30 bin TL kredi verecek

Araç sahiplerini üzen haber! Araç sahibi olanlar acele edin! Haziran ayında zam gelecekAraç sahiplerini üzen haber! Araç sahibi olanlar acele edin! Haziran ayında zam gelecek

Bu özel teklif, 10-16 Mayıs tarihleri arasında satın alınan biletler için geçerli olacak ve 27 Haziran'da ilk uçuş gerçekleşecek. Vergiler dahil olmak üzere 1 Euro karşılığında stoklarda 2 bin 500 koltuk sunulacağı belirtilirken, kampanyanın 6 gün sürecek olması nedeniyle acele edilmesi gerekiyor. Firma, kampanyanın bitiş tarihiyle ilgili olarak bilet fiyatlarının 49,99 Euro'dan başlayacağını belirtti.

Firma tarafından yapılan uçuşlarla ilgili bilgilendirme paylaşımında uçuşlarla ilgili bilgiler de paylaşıldı. Haftada İki Kez Edinburgh'a Uçun: Pegasus, Perşembe ve Pazar günleri saat 11:40'ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Edinburgh Havalimanı'na uçacak. Aynı günlerde, dönüş uçuşları Edinburgh'dan saat 15:30'da İstanbul'a dönecek.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TikTok kapatılıyor mu? TBMM Dijital Mecralar Komisyonundan son dakika açıklaması! 'Yapılan sözlü ve yazılı savunma tatmin edici değil'
TikTok kapatılıyor mu? TBMM Dijital Mecralar Komisyonundan son dakika açıklaması! 'Yapılan sözlü ve yazılı savunma tatmin edici değil'
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ne diyeceği merak ediliyordu: İşte öğretmenlere seslenişi…
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ne diyeceği merak ediliyordu: İşte öğretmenlere seslenişi…
CHP'de skandal akraba atamalarının ardı arkası kesilmiyor! Eşini daire başkanı kardeşini satın alma müdürü yaptı
CHP'de skandal akraba atamalarının ardı arkası kesilmiyor! Eşini daire başkanı kardeşini satın alma müdürü yaptı
Milli Eğitim Bakanı Tekin açıkladı: Öğretmene şiddet meclise gelecek…
Milli Eğitim Bakanı Tekin açıkladı: Öğretmene şiddet meclise gelecek…
Son Haberler
Pegasus ucuz uçak bileti satıyor! Pegasus indirimli bilet kampanyası
Pegasus ucuz uçak bileti satıyor! Pegasus indirimli bilet kampanyası
Uzman isimi İslam Memiş; “ben olsam” diyerek hangi tavsiyelerde bulundu?
Uzman isimi İslam Memiş; “ben olsam” diyerek hangi tavsiyelerde bulundu?
Bakanlık, tahsilata başladı: POS cihazlarında yaşanan kayıt dışı işlemler denetim…
Bakanlık, tahsilata başladı: POS cihazlarında yaşanan kayıt dışı işlemler denetim…
2 banka kampanya başlattı! Borç kapatma kredisi nasıl alınır?
2 banka kampanya başlattı! Borç kapatma kredisi nasıl alınır?
Son dakika! Külliye'de Sürpriz görüşme! Başkan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi
Son dakika! Külliye'de Sürpriz görüşme! Başkan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi
Öldürülen okul müdürü için derse girmediler! ‘Eğitimciye Şiddete Hayır’ sloganları attılar!
Öldürülen okul müdürü için derse girmediler! ‘Eğitimciye Şiddete Hayır’ sloganları attılar!
Çok Okunanlar
Günlük burç yorumları 11 Mayıs 2024: Bugün hayatınızda ne gibi değişiklikler olacak? Tüm burç yorumları, Koç, Aslan, Boğa...
Günlük burç yorumları 11 Mayıs 2024: Bugün hayatınızda ne gibi değişiklikler olacak? Tüm burç yorumları, Koç, Aslan, Boğa...
TikTok kapatılıyor mu? TBMM Dijital Mecralar Komisyonundan son dakika açıklaması! 'Yapılan sözlü ve yazılı savunma tatmin edici değil'
TikTok kapatılıyor mu? TBMM Dijital Mecralar Komisyonundan son dakika açıklaması! 'Yapılan sözlü ve yazılı savunma tatmin edici değil'
Tarım Kredi Market özel indirimli yeni ürün listesini açıkladı! 11-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında geçerli olacak
Tarım Kredi Market özel indirimli yeni ürün listesini açıkladı! 11-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında geçerli olacak
Araç sahiplerini üzen haber! Araç sahibi olanlar acele edin! Haziran ayında zam gelecek
Araç sahiplerini üzen haber! Araç sahibi olanlar acele edin! Haziran ayında zam gelecek
Milli Savunma Bakanlığı'ndan önemli açıklama geldi: Irak ve Suriye'de 17 terörist etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı'ndan önemli açıklama geldi: Irak ve Suriye'de 17 terörist etkisiz hale getirildi!
Başkan Erdoğan, İdari Yargı Günü ve Danıştayın 156'ncı Kuruluş Yıl Dönümü töreninde konuştu:
Başkan Erdoğan, İdari Yargı Günü ve Danıştayın 156'ncı Kuruluş Yıl Dönümü töreninde konuştu:
Yorumlananlar
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor, gideceği yeni yeni takım belli oldu
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor, gideceği yeni yeni takım belli oldu
Son dakika! Fatih Karahan açıklama yaptı: Enflasyon gerilemeye başladı!
Son dakika! Fatih Karahan açıklama yaptı: Enflasyon gerilemeye başladı!