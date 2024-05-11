Pegasus ucuz uçak bileti satıyor! Pegasus indirimli bilet kampanyası

İş veya tatil amaçlı olsun, artan maliyetler havayolu şirketlerini etkilememiş gibi görünüyor. Özellikle havayolu ulaşım sektöründe çalışanlar için önüne geçilemez zamlar uygulanmaya devam ediyor. Özellikle acil yurt içi ve yurtdışı seyahatler için acele edilmesi gerekiyor. Bununla birlikte, havayolu şirketleri zaman zaman çekici kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Uçak firmaları azalan müşteri sayısına odaklanırken, dev havayolu şirketi Pegasus'un geçtiğimiz gün başlattığı kampanya da dikkatleri üzerine topladı.

Pegasus Hava Yolları'nın resmi web sitesinde yer alan kampanya bilgilerine göre, 1 Euro'ya uçuş fırsatı sunulacak ancak 16 Mayıs tarihinde sona erecek. Pegasus, İstanbul-Edinburgh uçuşları için 1 Euro bilet kampanyasının bu yeni hat için geçerli olduğunu açıkladı.

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Bu özel teklif, 10-16 Mayıs tarihleri arasında satın alınan biletler için geçerli olacak ve 27 Haziran'da ilk uçuş gerçekleşecek. Vergiler dahil olmak üzere 1 Euro karşılığında stoklarda 2 bin 500 koltuk sunulacağı belirtilirken, kampanyanın 6 gün sürecek olması nedeniyle acele edilmesi gerekiyor. Firma, kampanyanın bitiş tarihiyle ilgili olarak bilet fiyatlarının 49,99 Euro'dan başlayacağını belirtti.

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Firma tarafından yapılan uçuşlarla ilgili bilgilendirme paylaşımında uçuşlarla ilgili bilgiler de paylaşıldı. Haftada İki Kez Edinburgh'a Uçun: Pegasus, Perşembe ve Pazar günleri saat 11:40'ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Edinburgh Havalimanı'na uçacak. Aynı günlerde, dönüş uçuşları Edinburgh'dan saat 15:30'da İstanbul'a dönecek.