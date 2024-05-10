CHP'li Kırşehir Belediyesi önce akraba atamalarıyla şimdi de musluklardan akan çamurlu suyla gündem oldu!

Son günlerde CHP'li belediyelerde akraba atamaları gündem olmuştu. Bu belediyeler arasında olan Kırşehir Belediyesi, şimdi de çeşmelerden çamur akmasıyla sosyal medyada viral oldu.

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CHP'li Kırşehir Belediyesi önce akraba atamalarıyla şimdi de musluklardan akan çamurlu suyla gündem oldu!

Son günlerde akraba atamalarıyla gündem olan Kırşehir Belediyesi, şimdi de çeşmelerden çamur akmasıyla sosyal medyada viral oldu.

Kırşehirli vatandaşlar sabah çeşmelerden çamur aktığını görünce şok geçirdi. Vatandaşlar, çeşmelerden çamur akan anların görüntülerini ve fotoğraflarını sosyal madyada da paylaştı. Çeşmelerden su yerine çamur akması sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

CHP'li Kırşehir Belediyesi önce akraba atamalarıyla şimdi de musluklardan akan çamurlu suyla gündem oldu!

Ana su kuyusunda meydana gelen arızalar nedeniyle çeşmelerden çamur akmasına gelen tepkiler üzerine Kırşehir Belediyesi de sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "İçme suyu kuyusunda meydana gelen çökme nedeniyle ana isale hattına bir miktar çamur karıştığı görüldüğünden kısa süreli su kesintisiyle birlikte vatandaşlarımızın bir süre içme suyu kullanmamaları rica olunur" denildi.

CHP'li Kırşehir Belediyesi önce akraba atamalarıyla şimdi de musluklardan akan çamurlu suyla gündem oldu!

CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu bir süre önce kayınbiraderi Hamza Çam ile bacanağı Mustafa Orman'ı belediye başkan yardımcısı olarak atamış ve bu durum tepkilere sebep olmuştu.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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