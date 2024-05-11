Uzman isimi İslam Memiş; “ben olsam” diyerek hangi tavsiyelerde bulundu?

Piyasalarda bir hafta daha geride kaldı. Geçtiğimiz haftalar göre, sakin geçen bir 5 gün oldu. Ancak borsa, altın ve döviz tarafında alımlar yine kendini gösterdi. Uzman isim ise, kritik bir öneride bulundu.

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Uzman isimi İslam Memiş; “ben olsam” diyerek hangi tavsiyelerde bulundu?

Haftanın son işlem gününde Para Piyasaları ve Altın Uzmanı İslam Memiş, değerlendirmede bulundu. TV100’deki köşe yazısında piyasaları değerlendiren Memiş, “ben olsam” diyerek yatırımcıya tavsiyelerde bulundu.

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MEMİŞ’TEN GENEL PİYASA DEĞERLENDİRMESİ

Bu haftaki yazısında Para Piyasaları ve Altın Uzmanı Memiş önemli değerlendirmede bulundu. İslam Memiş,

Borsa, döviz, emtia ve kripto paralar. Hepsi dar bant aralığında oyalanıyor. Küresel merkez bankalarının açıklamaları coşkulu. Ancak bu coşku şimdilik küresel enflasyon da hissedilmiyor. Hissedilecekmiş. Verilen mesajlar böyle.

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Küresel merkez bankaları ile piyasa aynı düşüncede değil. Piyasa gergin bekleyişini sürdürüyor. Bir bahane, yeni bir hikaye arama isteğinde. Aşağı ya da yukarı yönlü bir kırılma yok. Fed üyelerinde de görüş ayrılıkları var. Kimi faiz indirimi olacak, kimi de olmayacak diyor. Hal böyle olunca yatırımcılar yazı-tura moduna geçti.”

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HER ŞEY İYİ HESAPLANMALI

“Ne tercih edilirse edilsin uzun vade getirisi hesaplanmalı 2- Risk dalığımı için en az 4 çeşit enstrüman 3- Satanlar yüzde 50, alanlar yüzde 50 karar vermeli.

Temmuz’a kadar böyle görünüyor. Yani, çalış biriktir ve al zamanı. Sat zamanı mı? Bana göre erken. Şimdi bu yazı-tura süreci değil de ne? Ben ne mi yapardım? Olana sahip çıkar, düşüş devam ettikçe al-bekle yapardım.”

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