İnşaat maliyetleri arttı mı? Konut alacakları yakından ilgilendiriyor…

Merkez Bankası, enflasyonu baskılamak için faiz oranlarını sürekli yükseltti. Özellikle de faizler 2023 yılında arttı. Bunun sonucunda konut ve araç sektöründe duraksama yaşandı. Peki konutta son durum ne?

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İnşaat maliyetleri arttı mı? Konut alacakları yakından ilgilendiriyor…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayına ilişkin inşaat maliyetlerini paylaştı. Konut sektörü çıkmaza girerken paylaşılan veriler daha da işi çıkmaza götürüyor.

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İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK %69,98 ARTTI

İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,11 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,98 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,54 arttı, işçilik endeksi %1,30 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %55,17 arttı, işçilik endeksi %108,04 arttı.

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BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK AYLIK %2,14 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %2,14 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %68,44 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,64 arttı, işçilik endeksi %1,24 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %52,77 arttı, işçilik endeksi %107,45 arttı.

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BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK %75,15 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %2,03 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %75,15 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,25 arttı, işçilik endeksi %1,54 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %62,93 arttı, işçilik endeksi %110,27 arttı.

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