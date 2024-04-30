Partiden ayrılacak mı, kongreyi neden kaybetti? Karay Aydın'dan kongre sonrası zehir zemberek açıklamada bulundu Meral Akşener'i suçladı

İYİ Parti'de yapılan olağan üstü kongrede kazanmasına kesin gözüyle bakılan ancak rakibi Müsavat derviş oğluna kaybeden Koray Aydın, kongre sonrası nasıl bir açıklama yapacağı merakla beklenirken yaptığı ilk açıklamada zehir zemberek sözlerle Meral Akşener'e yüklendi.

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Partiden ayrılacak mı, kongreyi neden kaybetti? Karay Aydın'dan kongre sonrası zehir zemberek açıklamada bulundu Meral Akşener'i suçladı

İYİ Parti'de Meral Akşener'in peşinden ikinci genel başkan Müsavat Dervişoğlu oldu. Müsavat Dervişoğlu karşısında yarışı kaybeden Koray Aydın, hem partisini hem de Meral Akşener'i suçladı. Aydın, kurultaydan yenilik çıkmadığını ve tabanda bir isyan hareketinin olduğunu ifade etti.

KORAY AYDIN İYİ PARTİ'DEN AYRILACAK MI?

Sözcü’den İsmail Saymaz’a konuşan Aydın, seçime müdahale edildiğini düşünen geniş bir kitlenin bulunduğunu söyledi. Aydın, "Bütün mekanizmalar devrede, herkes çalıştı. Partide bir yenilik olmadı. Daha önce ne var ise aynı şey devam etti. Buna karşı partimizin tabanının isyan hareketi var. Durduramıyoruz. Üzülüyorum böyle olmasına fakat... Çoğu haberimiz olmadan istifa ediyor. Parti bu işten karlı değil, zararlı çıktı. (Dış müdahaleler derken iktidarı mı, Akşener’i mi, kastediyorsunuz?) Her taraftan var, çok yönlü. Organize bir yapının iyi çalıştığı görülüyor. Baştan beri fark ediyorum. Ama onlar bizden daha güçlü" diye konuştu.

"Salonda kaybettiğini düşünmediğini" belirten Aydın, "Çünkü kitlesel bir kabul belli yol ve yöntemlerle aşağıya çekildi" ifadelerini kullandı.

Partiden ayrılacak mı, kongreyi neden kaybetti? Karay Aydın'dan kongre sonrası zehir zemberek açıklamada bulundu Meral Akşener'i suçladı

"ANLAŞMALI BİR ÇALIŞMA OLDUĞUNU BİLİYORDUM"

"Tolga Akalın’ın çekilmesini de beklediğini" söyleyen Aydın, "Anlaşmalı bir çalışma olduğunu biliyordum. O bakımdan söylenecek sözlerin hiçbir hakkı yoktur. 50 kişilik GİK’e bakmanızı tavsiye ederim. Önceki listelerden hiçbir farkı yok. Önceden bir çalışma yapılmış" dedi.

PARTİDEN AYRILACAK MI?

Partide kalıp kalmama mevzusunda şu anda hiçbir şey düşünmediğini ifade eden Aydın, "Sadece ayrılıp gidenlere olan üzüntümü önlemeye çalışıyorum. Yapabileceğim bir şey yok. Arkadaşlar da arıyor. Onları gruplar halinde çağırıp konuşacağım. Önce onları dinleyeceğim. Bu işin önünü kesmeye çalışacağım fakat bu sefer çok hızlı bir çöküş var" ifadelerin kullandı.

KAYNAK: SÖZCÜ

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