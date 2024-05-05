Pendik'te ikinci Ahmet Cin başkanlığı döneminde görev yapacak Belediye Başkan yardımcıları belli oldu

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin İstanbul'da bir çok ilçeyi kaybetmesine rağmen, kale olarak bilinen Pendik seçimlerini başarılı hizmetleri ile tekrar halkın tercihini alarak belediye başkanı seçilen Ahmet Cin'in 2029 seçimlerine Pendik'i taşıyacak, A takımı olarak bilinen yeni belediye başkan yardımcıları belli oldu.

PENDİK BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI BELLİ OLDU

Edinilen bilgilere göre, eski Belediye Başkan yardımcılarının büyük bir kısmının devam ettiği, yeni dönemde Hakan Öğütçü ve Vahap Doğan, görev almazken, eski belediye başkan yardımcılarından Atakan Yüce, Ahmet Emil, Tarık Kuru yerini korurken, yeni dönemde Selim Bayram, Hayrettin Yeşilyurt, Nuri Tüzek ve eski dönem başkan yardımcılarından Ali Çelik'in yeni dönem için başkan yardımcısı olarak atandığı belirtiliyor.