2 banka kampanya başlattı! Borç kapatma kredisi nasıl alınır?

Borç kapatma kredisi nasıl alınır? 100 bin TL'lik kredi şartları belli oldu. 2 banka kredi almak isteyenlere ve borcu olanlara özel olarak kredi vereceğini duyurdu.

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2 banka kampanya başlattı! Borç kapatma kredisi nasıl alınır?

Türkiye'de borçlu olan milyonlarca insan için iyi bir haber geldi. Mayıs 2024'te, kamu bankaları borç kapatma kredisi kampanyası başlattı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın kredi fırsatlarından yararlanarak borçlarınızı kapatabilir ve mali yükünüzü hafifletebilirsiniz.

Borç kapatma kredisi nasıl alınır?

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, borç kapatma kredisi 100.000 TL'ye kadar sunuyor.

Vade ve Erteleme: Krediler kırk dört aylık bir vadeye sahiptir ve üç aylık bir erteleme seçeneği vardır.

Faiz Oranları: Bankalar, borç kapatma kredileri için uygun faiz oranları sunarak vatandaşların borç yükünü hafifletmeye yardımcı olur.

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Borç kapatma kredisi başvurusu

Borç kapatma kredisine başvurmak için aşağıdaki koşulları karşılamanız gerekir:

Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalısınız. En az 18 yaşında olmanız gerekir. Düzenli bir geliriniz olmalı. Bankaların kara listesine girmemeniz gerekir.

Borç kapatma kredisine başvurmak isteyen kişiler, aşağıdakileri yaparak başvuru yapabilir:

Başvuru Yeri: Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank şubelerine başvurabilirsiniz.

Gerekli Belgeler: TC kimlik kartınız lütfen yanınızda olsun.

Borç kapatma kredisi başvuruları 31 Mayıs 2024'te sona erecek. Bu tarihe kadar işlemlerinizi bitirmelisiniz.

Borçlarınızı kapatmak için Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın borç kapatma kredisi kampanyalarını değerlendirebilirsiniz. Bu avantajlı krediden yararlanmak için belirtilen şartları karşılayarak hızlı bir şekilde başvurunuzu tamamlamayı unutmayın.

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