Temmuzda emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye zam var mı?

Temmuz zammı, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarını artıracak. Emekliye zam oranı yüzde 49,25 ve en düşük emekli maaşı 10 bin TL olarak belirlendi. Emekliye refah paketi ve temmuz zammı düzenlemesi hemen ardından geliyor.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen bir Emekliye refah paketi üzerinde çalışma yürütülüyor. Taslak çalışmanın tamamlanmasının ardından kısa bir süre içinde ayrıntılar kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak?

Belediye hizmetleri, enerji desteği, ulaşım desteği, finansal destek, konut-kira desteği, tatil konaklama desteği

Merkez Bankası, Mayıs ayında yılın en yüksek enflasyon rakamının %76,6 olacağını açıkladı. Bu da ilk beş aylık enflasyon oranının %23,11 olduğunu gösteriyor. Bunun üzerine, gelecek Haziran enflasyonu ile birlikte altı aylık enflasyon oranının yüzde otuz ila otuz arasında olması bekleniyor.

Buna göre, temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışı yüzde 25 ila 30 bandında olacak. Temmuz ayında emekli sandığı emeklileri ile memurlar arasında 9,77 puanlık bir enflasyon farkı oluşurken, yüzde 10 oranındaki toplu sözleşme ile birlikte enflasyon oranı yüzde 20,75 olacak. Ocaktaki gibi zamların eşitlenmesi ve refah payı eklenmesinin de gündemde olduğunu söyleyebiliriz.

Temmuz ayında da kök maaş üzerinden yapılacak artışlar yapılacak. Bu noktada, bazı emekliler için sıfır zam olasılığının ortaya çıkması da kaçınılmaz hale geliyor. Örneğin, şu anda 6 bin TL olan bir emekliye yüzde otuz zam yapılırsa maaşı 7.800 TL olacak. Ancak emeklinin maaşı 10 bin TL'nin altında olduğu için yine 10 bin TL'ye tamamlanacak. Böylece emeklinin maaşı artmasına rağmen ödeme aynı kalacaktır.

Emekli Maaşına Zamda 3 Formül

8 bin TL ve altındaki kök maaşı olan tüm emekliler bu sorunu yaşamış olacak. Bunu çözmek için üç önemli yöntem vardır. Bu sorun, 8 bin TL veya daha az kök maaşı olan tüm emeklilerde ortaya çıkacak. Bunu çözmek için üç önemli yöntem vardır.

Taban Maaş Formülü

Masadaki ilk formül, taban maaşı artırmak için kullanılır. Her zam döneminde uygulanan bu yöntemin Temmuz ayında da uygulanması bekleniyor. Bu durumda, emeklinin kök maaşı ne olursa olsun, tüm emekliler zam alacak. Bu durumda yine 6 aylık enflasyon oranının yükseltilmesi gündemde. Bu durumda taban maaşın on üç ila on altı bin TL olması bekleniyor. Yıl sonu enflasyon hedefi olan %38 göz önüne alındığında, yeniden 14 bin TL bandında bir taban maaş ortaya çıkabilir. Bununla birlikte, asgari ücret ile taban maaşın eşitlenmesi de gündeme getiriliyor.