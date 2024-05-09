Kongre tarihi belli oldu! Saadet Partisi yeni genel başkanını seçecek, İşte, merak edilen aday isim...

Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu aday olmayacağını açıklarken, partide kongre tarihi resmi olarak netleşti. Genel başkan adayı kimin olacağı düşünülürken partide Mahmut Arıkan ismi öne çıktı.

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Kongre tarihi belli oldu! Saadet Partisi yeni genel başkanını seçecek, İşte, merak edilen aday isim...

Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu dönemi resmen sona eriyor. Partide kongre tarihi resmi olarak netleşti. Kimin genel başkan adayı olacağı merak edilirken partide Mahmut Arıkan ismi öne çıktı.

Saadet Partisi Grup Başkan Vekili Bülent Kaya, partinin kongre tarihinin 30 Haziran olarak belirlendiğini, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun aday olmayacağını açıkladı.

Kongre tarihi belli oldu! Saadet Partisi yeni genel başkanını seçecek, İşte, merak edilen aday isim...

Saadet Partisi'nde seçim heyecanı yaşanırken iki isim genel başkanlık adaylığı için ön plana çıktı. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre bu isimler; Saadet Partisi Teşkilat Başkanı Mahmut Arıkan ve Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın.

Kongre tarihi belli oldu! Saadet Partisi yeni genel başkanını seçecek, İşte, merak edilen aday isim...

YEREL SEÇİMLERDE ADAY OLMUŞTULAR

Saadet Partisi Teşkilat Başkanı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, 31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nin Kayseri Büyükşehir adayı olmuştu. Arıkan seçimlerde yüzde 5,6 oranında oy elde etti.Saadet'in İstanbul BŞB adayı olan Birol Ayın ise yüzde 0,6 oy oranına ulaşmıştı.

Kongre tarihi belli oldu! Saadet Partisi yeni genel başkanını seçecek, İşte, merak edilen aday isim...

MESAJ VERDİ

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi ve YENİAD Genel Başkanı Selman Esmerer, 'Milli Görüş Çağrısı/Teklifi' diyerek paylaştığı metinde "göreve hazırım" mesajı verdi.

Kongre tarihi belli oldu! Saadet Partisi yeni genel başkanını seçecek, İşte, merak edilen aday isim...

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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