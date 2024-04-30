İYİ Parti için yeni dönem başlıyor! Yeni genel başkan Müsavat Dervişoğlu mazbatasını aldı

Meral Akşener'in istifasından sonra, İYİ Parti'ye genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu, mazbatasını alarak yeni görevine başladı.

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İYİ Parti için yeni dönem başlıyor! Yeni genel başkan Müsavat Dervişoğlu mazbatasını aldı

İYİ Parti'de yeni dönem başlıyor. İYİ Parti' yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu mazbatasını teslim aldı.

İYİ Parti'de Meral Akşener dönemi resmen sona erdi. İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda, Müsavat Dervişoğlu üçüncü turda aldığı 611 oyla yeni genel başkan seçildi.

İYİ Parti için yeni dönem başlıyor! Yeni genel başkan Müsavat Dervişoğlu mazbatasını aldı

İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda üçüncü tura kalan seçimlerde 611 delegenin oyunu alan Müsavat Dervişoğlu, partinin yeni genel başkanı seçildikten sonra mazbatasını teslim aldı.

İYİ Parti için yeni dönem başlıyor! Yeni genel başkan Müsavat Dervişoğlu mazbatasını aldı

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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