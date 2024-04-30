İYİ Parti için yeni dönem başlıyor! Yeni genel başkan Müsavat Dervişoğlu mazbatasını aldı

İYİ Parti'de yeni dönem başlıyor. İYİ Parti' yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu mazbatasını teslim aldı.
İYİ Parti'de Meral Akşener dönemi resmen sona erdi. İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda, Müsavat Dervişoğlu üçüncü turda aldığı 611 oyla yeni genel başkan seçildi.
İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda üçüncü tura kalan seçimlerde 611 delegenin oyunu alan Müsavat Dervişoğlu, partinin yeni genel başkanı seçildikten sonra mazbatasını teslim aldı.
Annelere ayda 11 bin TL verilecek! Tek şartla 12 ay ödeme var
Güzel oyuncu Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile olan aşkını ilan etti: ''Her şey keyifli mutluyum''
Son dakika haberi! Cezaevinde olan, Seçil Erzan'a bir dava daha!
Fatih Terim için Yunan basında şok iddia! Panathinaikos'ta Fatih Terim ile yollar ayrılıyor
KAYNAK: Bölge Gündem Haber