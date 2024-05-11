WhatsApp Rehberindeki Numaralar Görünmüyor sorunu nasıl çözülür?

WhatsApp kullanıcılarının sıklıkla karşılaştığı sorunlardan biri olan uygulama rehberindeki numaraların görünmemesi, teknoloji dünyasında çözüm bekliyor. Bu sorun, uygulamanın güncellenmemesi, yanlış izin ayarları veya cihaz değişiklikleri dahil olmak üzere çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir.

1. WhatsApp'ta rehberdeki numaraların görünmemesi, uygulama izinlerinden kaynaklanabilir. WhatsApp, Android işletim sistemine sahip cihazlarda rehberinize erişim sağlamalıdır. Bu izinler doğru ayarlanmadıysa, rehberinizdeki numaralar uygulamada görünmeyebilir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için izin ayarlarınızı kontrol edin:

Ayarlar Menüsüne Gidin: Telefonunuzun ana ekranında 'Ayarlar' simgesine tıklayın veya dokunun.

Uygulamalar Sekmesini Açmak: Genel olarak, 'Ayarlar' menüsünde 'Uygulamalar' veya bazı modellerde 'Uygulamalar ve bildirimler' gibi bir seçenek bulunur. Bu bölümü inceleyin.

WhatsApp Uygulamasını Bulun: Uygulamalar listesinde "WhatsApp"ı arayın ve tıkladıktan sonra üzerine tıklayın.

İzinler Bölümüne Gidin: WhatsApp uygulama bilgileri, "İzinler" veya "Uygulama izinleri" başlığını içerir. Bu bölümü ziyaret edin.

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İzinler menüsünde "Kişiler" seçeneğini bulun ve aktif olup olmadığını kontrol edin. İzin kapalıysa aktif hale getirin.

Bu adımları uygulamak, WhatsApp'ın telefon rehberinize erişmesini sağlar ve bu sayede uygulamada telefon numaralarının görünmemesi sorununu çözer. Sonuç olarak, izin zaten açıksa ve sorun devam ediyorsa, ek çözüm önerilerine başvurmanız gerekebilir.

2. Kişileri Yenileyin ve Senkronizasyonu Kontrol Edin: WhatsApp kayıtlı numaraların görünmemesi sorunu devam ediyorsa, bu adımları takip ederek kişilerinizi yenileyebilir ve senkronizasyon ayarlarını kontrol edebilirsiniz.

Telefonunuzda WhatsApp uygulamasını bulun ve açın.

Menüye Erişin: Uygulamanın ana ekranında sağ üst köşede üç noktalı menü simgesine dokunun veya tıklayın. Bu, uygulamanın ayarlar menüsünün açılmasını sağlayacaktır.

Kişileri Yenileyin: Açılan menüde "Kişileri Yenile" veya buna benzer bir seçenek bulun. Bu seçeneği seçerek WhatsApp'ın telefon rehberinizi tekrar taramasını ve güncellemesini sağlayın. Bu işlem, rehberinizde yapılan değişikliklerin veya uygulamaya yeni eklenen numaraların yansımasına yardımcı olur.

Ayarların senkronizasyonunu kontrol etmek için:

Ayarlar'a Girin: Telefonunuzun genel menüsüne gidin ve "Ayarlar"ı seçin.

"Hesaplar" veya (bazı cihazlarda "Kullanıcılar ve hesaplar") sekmesini seçin. Bu sekme sayesinde telefonunuzdaki tüm hesapları yönetebilirsiniz.

WhatsApp Hesabını Bulun: Listelenen hesaplar arasında WhatsApp'ı bulun ve ardından üzerine tıklayın.

Senkronizasyonu Kontrol Edin: WhatsApp hesabı ayarlarında, "Senkronizasyon" seçeneğini görebilirsiniz. Bu seçeneği kontrol ederek WhatsApp hesap senkronizasyonunun aktif olup olmadığını belirleyebilirsiniz. Senkronizasyon kapalıysa etkinleştirin.

Bu ayrıntılı adımları takip ederek, WhatsApp'ta rehberinizdeki numaraların doğru şekilde görünüp görünmediğini kontrol edebilir ve sorun varsa çözebilirsiniz. Bu yöntemler işe yaramazsa, uygulamanın güncellemelerini gözden geçirmeyi veya uygulamayı yeniden yüklemeyi düşünebilirsiniz.

3. Ön Belleği Temizleyin: WhatsApp rehber numaraları görünmüyorsa ve diğer yöntemler işe yaramadıysa, uygulamanın ön belleğini temizlemek sorunları çözebilir. Ön bellek, uygulamanın daha hızlı çalışmasını sağlamak için geçici olarak saklanan verileri içerir, ancak bu veriler zamanla bozulabilir veya eskiyebilir. Bu adımlar, WhatsApp'ın ön belleğini temizlemek için kullanılabilir:

Ayarlar'a Girin: Telefonunuzun ana ekranından "Ayarlar" uygulamasını açın.

Uygulamalar Sekmesine Gidin: Genel olarak, 'Ayarlar' menüsü, 'Uygulamalar', 'Uygulamalar ve bildirimler' veya 'Uygulama yöneticisi' gibi bir seçenek içerir. Bu sekmeyi ziyaret edin.

WhatsApp Uygulamasını Bulun: Seçilebilir veya listelenen uygulamalardan 'WhatsApp'ı bulun ve üzerine tıklayın.

Uygulama Bilgilerine Girin: Uygulama ismine tıklayarak WhatsApp uygulamasının özel ayarlarına erişebilirsiniz.

Uygulama bilgileri ekranında, "Depolama" veya bazen "Depolama ve önbellek" olarak adlandırılan bir seçenek bulacaksınız. Bu seçeneği seçin.

Ön Belleği Temizleyin: Depolama ayarlarında, "Ön belleği temizle" veya "Önbellek verilerini sil" gibi seçeneklere sahip bir buton bulunur. Bu butona basarak WhatsApp ön belleğini temizleyin.

Bu işlem, rehber numaralarınızın WhatsApp'ta doğru görünmesini sağlamaya yardımcı olabilir, çünkü WhatsApp üzerinde biriken ve muhtemelen hatalı verileri temizler. Ön belleği temizlemek, uygulamanın daha sorunsuz ve daha stabil çalışmasını da sağlar.