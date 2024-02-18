Konut fiyat endeksi düşüyor: Veriler son 4 yılın en yavaş artışına işaret ediyor

Faizlerin yüksek seyretmesi konut fiyatlarına doğrudan etki ediyor. Yüzde 45’e kadar çıkan politika faizi ile beraber sektörlerde durgunluk yaşandı. Özellikle de konut ve otomotiv sektörü en çok etkilenen alanlar oldu.

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Konut fiyat endeksi düşüyor: Veriler son 4 yılın en yavaş artışına işaret ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, konut fiyat endeksiyle ilgili verileri paylaştı. Türkiye geneli baz alınarak yapılan araştırma düşüşleri gözler önüne seriyor. Reel pazarda da fiyatların geriye çekildiği görüldü.

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KONUT FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Satılık ve kiralık konut noktasında düşüşler artıyor. Konutlarda yaşanan soğumanın devam edeceği öngörülüyor. Büyükşehirlerdeki yaşanan geri çekilmelerle birlikte Anadolu’da da fiyat seyri değişiyor.

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SON 4 YILIN EN DÜŞÜK ARTIŞI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nın paylaştığı verilere göre 2019 yılının Kasım ayından bu yana ilk defa en yavaş artış görüldü. 4 yılın ardından fiyatlarda geri çeklime ya da yavaşlama yaşandı.

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Türkiye’de 2023 Aralık ayı baz alındığında bir önceki aya göre artış sadece yüzde 1,15’te kaldı. Yıllık artış ise Aralık’ta yüzde 75,52 olarak kayıtlara geçti. Bu da iki yılın en yavaş artışı anlamına geliyor.

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TÜRKİYE GENELİNDE METREKARE FİYATI DÜŞTÜ

Türkiye’de 2023 Aralık ayı itibarıyla metrekare fiyatı 30 bin 487 lira oldu. Bu oran İstanbul, Ankara ve Izmir’de daha fazla oldu. İstanbul’da yıllık yüzde 61,8’de kalarak enflasyonun altında bir artış yaşadı.

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