Araç sahibi olanlar acele edin! Haziran ayında zam gelecek

Zorunlu trafik sigortası ne kadar? Ücretlere Haziran ayı itibariyle çok ciddi zamlar geliyor.

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Araç sahibi olanlar acele edin! Haziran ayında zam gelecek

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), haziran ayı için zorunlu trafik sigortası primlerinin yüzde 3,25 oranında artacağını açıkladı.

Zorunlu trafik sigortası primlerinin artış oranı, SEDDK tarafından yayınlanan bir genelge ile duyuruldu. Genelge, 2024 yılı haziran ayından itibaren zorunlu trafik sigortası primlerinin yüzde 3,25 oranında artırılmasına karar verdi.

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1 Mayıs'tan itibaren SEDDK, hasar maliyet endeksi uygulamasına başladı. Bu endeks, her ay zorunlu trafik sigortası primlerindeki artışı hesaplamak için asgari ücreti, bakım-onarımı, yedek parçaları ve araba fiyatlarını dikkate alıyor.

Zorunlu trafik sigortası primleri, araç türüne ve kullanımına göre değişir. Yapılan hesaplamalardan çıkan oranlar, trafik sigortası maliyetlerine yansıtılır.

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