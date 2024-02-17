Şubeye gitmeye gerek yok! Emekliye online 10 bin TL veriliyor

Garanti BBVA'nın promosyon ödemeleri sona eriyor! Haberde 10 bin TL kazanmak için yapmanız gerekenleri anlatıyoruz.

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Şubeye gitmeye gerek yok! Emekliye online 10 bin TL veriliyor

Garanti BBVA, emeklilere özel bir kampanya başlatıyor. Garanti BBVA maaşı alan emeklilere banka tarafından 8.500 TL değerinde bir "hoş geldin paketi" verilecek. Banka, mobil uygulama üzerinden maaşlarını Garanti BBVA'ya taşıyanlara 1.500 TL bonus da verecek. Emekliler, toplamda 10.000 TL'ye kadar avantaj sunacak bu promosyona büyük ilgi göstereceği tahmin ediliyor.

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Garanti BBVA'nın web sitesine göre, bu özel kampanya 29 Şubat 2024'e kadar geçerli olacak. Garanti BBVA'dan emekli maaşı alan kişilere 7.500 TL'ye kadar nakit promosyon verilecektir. Emeklilere, kredi kartıyla 500 TL harcamaya ek olarak 1.000 TL bonus fırsatı verilecek. Bu fırsatlardan yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi 29 Şubat olarak belirlendi, bu nedenle hemen başvuru yapmak çok önemlidir.

Garanti BBVA'nın Emekli Promosyon Kampanyası, 1 Şubat 2024'ten 29 Şubat 2024'e kadar geçerlidir ve banka koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlar, kredi kartı harcamalarına ek olarak 1.000 TL bonus ve 7.500 TL nakit promosyonundan yararlanabilirler. Mobil uygulama üzerinden maaş taşıyan emekliler, 500 TL ve üzeri harcamalarına ek olarak 1.500 TL bonus kazanabilirler. Bu özel fırsatlardan yararlanmak için Garanti BBVA'ya hemen başvurabilirsiniz.

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