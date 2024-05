Sharon Stone kimdir? Kurtlar Vadisi’ndeki itirafıyla gündem olmuştu…

Efsane dizi Kurtlar Vadisi’nin son bölümünde yer alan Sharon Stone, bomba itiraflarda bulunmuştu. TRT World programında Stone, sette kimsenin İngilizce bilmediğini söylemişti.

Yunus Paksoy kimdir, nerelidir, mesleği nedir, kaç yaşındadır, kiminle evli ? Gazeteci Yunus Pakso'yun biyografisi

İletişime geçen kimsenin olmadığını aktaran Stone, ne olup bittiklerinden de haberleri yoktu. Ancak bu açıklamanın üzerine senarist cevap vermişti. Dizinin senaristi, Naci Şaşmaz ve ekipte bazı isimlerin ileri derece İngilizce bildiklerini aktarmıştı.

SHARON STONE KİMDİR?

Sharon Yvonne Stone (10 Mart 1958 doğumlu) Amerikalı bir aktris, film yapımcısı ve eski mankendir. Erotik gerilim filmi Basic Instinct'teki rolüyle uluslararası tanınırlık kazandı. En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'ne aday gösterildi. Casino’daki performansıyla Sinema Dramasında En İyi Kadın Oyuncu dalında Altın Küre Ödülü kazandı.

Seda Demiralp Kimdir, nerelidir, mesleği nedir, Prof. Dr. Seda Demiralp'ın biyografisi

Stone, 70'lerin sonlarında New York'ta modellik yapmaya başladı. İlk film çıkışını 1980 yılında Woody Allen'ın Stardust Memories'de bir figüran olarak yaptı. İlk konuşma rolü 1981'de Wes Craven's Deadly Blessing'de geldi. Stone, 1992'de Basic Instinct'teki Catherine Tramell rolüyle ev ismi oldu.

Haberin Devamı

Bu da ona bir sinema filminde en iyi kadın oyuncu dalında Altın Küre adaylığı kazandırdı. Ayrıca, Altın Küre ve En İyi Kadın Oyuncu dalında Akademi Ödülü adaylığı kazandığı 1995 yapımı Casino filmindeki rolüyle de tanınıyor.

Diğer önemli film rolleri arasında 1993'te Sliver, 1994'te The Specialist, 1995'te The Quick and the Dead, 1998'de Sphere, 1998'de The Mighty ve 1999'da The Muse'daki roller yer alıyor. Stone, 1984'ten 1990'a kadar Michael Greenburg ve 1998'den 2004'e kadar Phil Bronstein ile evliydi.

İstanbulspor Kulüp Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği nedir