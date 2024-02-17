Yerli Dijital Platform Exxen ve Exxen Spor Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar…

Dijital yayın yapan platformlara yavaş yavaş zamlar geliyor. Geçtiğimiz günlerde Disney Plus Türkiye’de yüzde 100’ün üzerinde zam uygulamıştı. Şimde de bir benzerini Exxen yaptı. Peki Exxen ne kadar?

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Yerli Dijital Platform Exxen ve Exxen Spor Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar…

2024 yılıyla birlikte zamlar peş peşe geldi. Temel ihtiyaç noktasında gelen zamların ardından özel ürünlerde artış görüyor. Özel ihtiyaç tarafından insanların tercih ettiği ürünlere zam geliyor.

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EXXEN VE EXXEN SPOR’A YENİ ZAM

Acun Ilıcalı’nın geçtiğimiz yıllarda kurduğu dijital içerik platformu, kullanıcılar tarafından olumlu geri dönüş aldı. Ancak 2024 yılında yapılan zamlar tüketiciler tarafından tepki çekti.

Avrupa maçlarının yayın haklarını da alamayan Exxon Spor’daki fiyatları gören kullanıcılar, zammı abartılı buldu.

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EXXEN PAKETLERİNDEKİ SON ZAM

Donanım Haber’de yer alan habere göre, Exxen ve Exxen Spor’a zam geldi. Exxen Spor’a yıllık ödeme bulunmazken en düşük paket 129 lira oldu. Exxen paketleri reklamlı ve reklamsız olarak ikiye ayrılıyor. Zamlı fiyatlar şu şekilde;

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Reklamlı Exxen Aylık: 99,90 TL > 129,00 TL

Reklamsız Exxen Aylık: 137.90 TL > 179,00 TL

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Reklamlı Exxen Spor fiyatı Aylık: 222,50 TL > 289,00 TL

Reklamsız Exxen Spor fiyatı Aylık: 260,50 TL > 339,00 TL

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