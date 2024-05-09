İmamoğlu’nun akraba torpilleri ortaya çıktı! “Sülale devri” atamalarına CHP Genel Başkanı Özgür Özel el koydu!

CHP’de yerel seçimlerin ardından belediye kadrolarına akrabaların doldurulması furyasına uzun süre sessiz kalan Özgür Özel’in, İmamoğlu’nun benzer skandalları patlak verince devreye girmesi dikkat çekti.Belediye kadrolarını eş, dost, akraba çiftliğine çeviren Cumhuriyet Halk Partili başkanlara sonunda ‘dur’ denildi. Kamuoyunda infiale neden olan “sülale devri” atamalarına CHP Genel Başkanı Özgür Özel el koydu. CHP lideri Özel, “Bu tip işler CHP'ye duyulan güveni kökten sarsar. Taviz yok, geri almayanın gözünün yaşına bakmam.” diyerek harekete geçti.

Fondaş Sözcü gazetesine konuşan Özgür Özel, ilgili belediye başkanlarının tek tek aranarak, atadıkları isimlerin istifa ettirildiğini söyledi.

Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Milletvekilleri ya da belediye başkanlarının yakınları istediği kadar liyakatli olsunlar, AK Parti'nin bu kadar nepotizm (kayırmacılık) yaptığı bir yerde bu tip atamaları kimseye anlatamayız. Bu kadar işsizlik ve yoksulluğun olduğu yerde bu tip işler CHP'ye duyulan güveni kökten sarsar. Hiç tavizimiz yok. Asla kabul etmiyoruz. En sert tepkiyi ben gösteriyorum. Bundan sonra da asla izin vermeyeceğiz. Atamaların geri alınması gerekiyor. Aksi takdirde parti hukuku içinde ne yapmamız gerekirse onu yaparız. Bana yapılan her kusuru, partideki her hatayı affedebilirim. Ama belediyede akraba, eş, dost işi ve paralı pullu işlere bulaşanların gözüne yaşına bakamayız. Başkanlara ait WhatsApp grupları var. ‘Oraya yazın’ dedim, ‘Genel başkan bizzat takip ediyor, bu işlere sakın kalkışılmasın’ diye”

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Gazete haberinde örnek olarak bazı belediye başkanların isimleri verildi.

AK Parti’den CHP’ye geçen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey aranarak, yeğeninin atamasının geri çektirildiği ifade edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde CHP milletvekili Serkan Sarı’nın ağabeyi Gökhan Sarı’nın ataması durduruldu. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu kayınbiraderini ve bacanağını, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı ise kız kardeşinin oğlunu başkan yardımcısı olarak atamıştı. Bu başkanlara “Atamaları geri alın” diye haber verildiği kaydedildi.

MESAJ İMAMOĞLU’NA MI

Tartışmalı delege olaylarının yaşandığı kurultay sonrası CHP'de göreve gelen Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında her alanda süren güç savaşının bu konuda da yaşandığı belirtiliyor.

Seçimlerin ardından haftalardır devam eden eş-dost atamalarına sessiz kalan Özgür Özel’in harekete geçmesinde İmamoğlu’nun adının karıştığı skandal atamaların etkisi olduğu değerlendiriliyor.

İmamoğlu’nun sülale atamalarını hem İBB hem Avcılar hem de eski görev yeri Beylikdüzü Belediyesi’nde gerçekleştirdiği gündeme gelmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yeğeni Fatma Karasuç ’un CHP’li Beylikdüzü Belediyesi’nde kadroya alındığı öne sürülmüştü.

Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Şeriman Gümüş, Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünde göreve getirilmişti.

Ekrem İmamoğlu’nun eli Dilek İmamoğlu Kaya’nın yeğeni Gizem Kaya, İBB’de “Çocuk Gelişimi Uzmanı” kadrosuna yerleştirilmişti.

İmamoğlu’nun yeğeni Ufuk İnan, Avcılar Belediyesi’nde Başkan Vekilliğine getirilmişti.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl’ün eşi Ayşegül Bingöl ise İBB’de kadroya alınmıştı.

CHP’li İmamoğlu seçimden önce, “Belediyeler eş, dost, akraba yeri değil kardeşim. Ben de aynı şeyi yapıyorsam bana da hesap soracaksınız. Çok marifetliyse başka yerde marifetini göstersin. Bu konuda taviz yok.” demişti.

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