Yargıda yeni kriz kapıda! AYM'den yeni Can Atalay kararı! ikinci hak ihlali başvurusunu kabul etti

AYM, TİP'ten milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki ihlal kararına uyulmaması nedeniyle yapılan ikinci başvuruyu oy birliği ile AYM Genel Kurulu'na sevk etti.

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Atalay’ın avukatları, Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapse mahkum edilen Can Atalay hakkında AYM'nin verdiği ihlal kararına uyulmaması nedeniyle ikinci kez başvuruda bulunmuştu.

Başvuruda, “Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının, mahkumiyet hükmünün infazına devam edilmesi nedeniyle de kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği” öne sürüldü.

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AYM Birinci Bölümü, “başvurunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması”nı gerekli görerek başvuruyu AYM İç Tüzüğü’nün 28’inci maddesi uyarınca oy birliği ile Genel Kurul'a sevk etti.

DAHA ÖNCEKİ İHLAL KARARINA UYULMAMIŞTI

Gezi Parkı davası hükümlüsü olan ve 14 Mayıs’ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde TİP’ten Hatay milletvekili seçilen Atalay’ın avukatları, “müvekkillerinin milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi” talebiyle Yargıtay’a başvurmuştu.

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Yargıtay'ın talebi reddetmesi üzerine Atalay, Anayasa Mahkemesi’ne hak ihlali başvurusunda bulunmuş, Mahkeme, “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma” ile “kişi hürriyeti ve güvenliği” haklarının ihlal edildiğine ve Atalay’ın yeniden yargılanarak tahliyesine karar verilmesine hükmetmişti.

Yargıtay 3. Dairesi ise ihlal kararına uyulmamasını kararlaştırmıştı.

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