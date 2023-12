Yargıda yeni kriz kapıda! AYM'den yeni Can Atalay kararı! ikinci hak ihlali başvurusunu kabul etti AYM'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararı ile Yargıtay arasında yaşanan yetki krizi Türkiye gündemine oturmuştu. AYM yine gündem olacak bir kararla Can Atalay hakkındaki ikinci hak ihlali başvurusunu ikinci başvuruyu oy birliği ile kabul ederek AYM Genel Kurulu'na sevk etti