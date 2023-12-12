İYİ Parti İstanbul milletvekili Salim Ensarioğlu'nu Şeyh Said'le ilgili sözleri nedeniyle disipline sevk etti

İYİ Parti'de kaybedilen seçimler sonrası yeni bir siyasi tercih noktasındaki tartışmalar ve sonrası istifa ve ihraç süreci devam ederken Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu tarafından yapılan açıklama ile İstanbul milletvekili Salim Ensarioğlu'nu Şeyh Said'le ilgili sözleri nedeniyle disipline sevk edildiği açıklandı

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İYİ Parti İstanbul milletvekili Salim Ensarioğlu'nu Şeyh Said'le ilgili sözleri nedeniyle disipline sevk etti

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu'nun Şeyh Said'le ilgili açıklamasını kabul etmediklerini ve disiplin sürecinin başlatıldığını bildirdi.

Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

İYİ Parti İstanbul milletvekili Salim Ensarioğlu'nu Şeyh Said'le ilgili sözleri nedeniyle disipline sevk etti

"BU AÇIKLAMASINI ASLA KABÜL ETMİYORUZ"

"İstanbul Milletvekili Ensarioğlu'nun, İYİ Partinin kuruluşundaki temel değerlerini ve bugüne kadar sürdürdüğü siyasi mücadele ve tutumunu yok sayan bu açıklamasını asla kabul etmiyoruz. Milli Mücadele'nin ruhuna ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu iradesinin ortaya koyduğu tarihi ve milli gerçeklere aykırı paylaşımını reddediyoruz. Böyle bir anlayışın partimizle hiçbir ilişkisi yoktur ve bundan sonra da olamayacaktır. Söz konusu paylaşımla alakalı, Genel Başkan'ımızın talimatlarıyla, gereken disiplin süreci ivedilikle başlatılmıştır."

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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