Zehir Bir Beyin İsteyenler Buraya! Sağlıklı Hafızanın İpuçları…

Dikkatli seçimler yaparak daha iyi beyin sağlığını sağlamak mümkün. Bilişsel işlevi geliştirebilir ve potansiyel olarak yaşa bağlı bilişsel gerileme ve nörodejeneratif hastalık riskini azaltabilirsiniz. Beyin sağlığınızı iyileştirmeye yardımcı olacak besin kaynakları son derece önemli.

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DAHA İYİ BEYİN SAĞLIĞI İÇİN 7 İPUCU:

Omega-3 yağ asitleri yiyin

Omega-3 yağ asitleri, özellikle EPA ve DHA, beyin fonksiyonu için çok önemlidir. Beyin hücrelerinin yapısını desteklerler ve beyin hücreleri arasındaki iletişimi teşvik ederler. Somon, uskumru ve sardalya gibi yağlı balıkları dahil edin. Bitki bazlı kaynaklar arasında keten tohumu, chia tohumu ve ceviz bulundurun.

Antioksidan açısından zengin gıdalar tüketin

Antioksidanlar, beyin hücrelerini bilişsel gerileme ve nörodejeneratif hastalıklarla bağlantılı oksidatif stres ve iltihaptan korumaya yardımcı olur. Çilek, ıspanak, lahana ve brokoli gibi çeşitli renkli meyve ve sebzeleri yiyin.

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Tam tahılları dahil edin

Tam tahıllar, birincil enerji kaynağı olan beyne sürekli bir glikoz kaynağı sağlar. Ayrıca beyin fonksiyonu için önemli olan lif, vitamin ve mineraller içerirler. Rafine tahıllar yerine kahverengi pirinç, kinoa, yulaf ve tam buğday ekmeği gibi tam tahılları seçin.

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Yeterince E vitamini al

E vitamini, beyin hücrelerini serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan koruyan bir antioksidandır. Ayrıca beyne sağlıklı kan akışını da destekler. Fındık, ıspanak ve avokado gibi E vitamini açısından zengin yiyecekler tüketin

B12 vitamini açısından yüksek yiyecekleri tercih edin

B12 vitamini sinir fonksiyonu ve nörotransmiterlerin üretimi için gereklidir. B12'deki bir eksiklik bilişsel bozulmaya yol açabilir. Et, balık, yumurta ve süt ürünleri gibi hayvansal ürünleri dahil edin.

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Eklenen şekerleri sınırla

Yüksek şeker alımı, bilişsel gerileme ve hafıza bozukluğu ile bağlantılıdır. Ayrıca beyindeki iltihaplanmaya da katkıda bulunabilir. Gıda etiketlerini okuyun ve şekerli içeceklerin, tatlıların ve işlenmiş gıdaların tüketimini sınırlayın. Bunun yerine, tatlı isteklerinizi tatmin etmek için bütün meyveleri tercih edin.

Magnezyum açısından zengin yiyecekleri dahil et

Magnezyum, beyin fonksiyonu ve duygudurum düzenlemesi ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere vücuttaki yüzlerce biyokimyasal reaksiyonda rol oynar. Yapraklı yeşillikler, kuruyemişler, fasulyeler ve kepekli tahıllar gibi magnezyum bakımından zengin yiyeceklerdir.

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