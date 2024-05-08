İstanbul Havalimanı’nda heyecan dolu anlar! Uçak gövdesi üzerine iniş yaptı

FEDEX şirketinin kargo uçağının ön iniş takımları İstanbul Havalimanı'nda inişi esnasında açılmadı. Uçak gövde üstüne indi.

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İstanbul Havalimanı’nda heyecan dolu anlar! Uçak gövdesi üzerine iniş yaptı

Fedex Havayollarına ait Paris-İstanbul seferini yapan bir Boeing 763 tipi kargo uçağı, iniş takımlarında bir arıza olduğu için İstanbul Havalimanı kontrol kulesi ile iletişime geçti ve gövde üzerine iniş için izin istedi.

Bunun üzerine Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Servisi ekipleri piste gönderildi ve iniş için gerekli önlemleri aldı.

Uçak gövde üzerine sorunsuz bir şekilde iniş yaptı ve kabin ekibi yaralanmadan uçağı terk etti.

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İniş takımı olmadan indi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Fedex Havayolları'na ait N110FE tescilli Boeing 763 tipi hava aracı, saat 07:55 lokalde pilot ifadesine göre hidrolik arızası nedeniyle ön iniş takımının açılmadığı bilgisini İstanbul Havalimanı ATC ünitesine bildirmiş ve 08:17 lokalde ön iniş takımı kapalı vaziyette 16R pistine iniş yapmış ve pist içerisinde kalmıştır" dedi.

Araştırma ve inceleme çalışmaları başlatılmıştır. Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Servisi (ARFF) ekipleri tarafından uçağa müdahale edildi ve pist notamlandı. Kazada kimse ölmedi ve yaralanmadı. Başkanlığımız uzmanları görevlendirerek araştırma ve inceleme başlatmıştır."

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