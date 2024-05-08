Öğretmenler greve gidiyor: Öldürülen müdür için Cuma günü iş bırakma eylemi…

İstanbul’da özel bir okulun müdürüne yapılan saldırı sonrası öğretmen hayatını kaybetmişti. Bu olayın ardından öğretmenlerden sesler bir hayli fazla yükseldi. Yapılan açıklamayla iş bırakma eylemi gerçekleşecek.

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Öğretmenler greve gidiyor: Öldürülen müdür için Cuma günü iş bırakma eylemi…

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde yer alan özel okulda yaşananlar gündeme bomba gibi düştü. 5 ay önce okuldan atılan Irak uyruklu öğrenci, intikam için okula gitti ve müdürü kendine ait silahla öldürdü.

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Özel lisenin müdürü İbrahim Oktugan, 5 ay önce öğrenciyi okuldan atmıştı. Irak uyruklu öğrenci, okuldan atılmasını hazmedemeyip okulda dehşet saçtı. Okul müdürü öldürülürken, öğretmenler çok sert tepki koydu.

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EĞİTME CUMA GÜNÜ 1 GÜN ARA

Türk Eğitim-Sen, yaşanan olayların ardından eğitime ara vereceklerini söyledi. Perşembe günü ilk derse öğretmenler girmeyecek. Cuma günü ise, tüm illerde Türk Eğitim-Sen’e bağlı öğretmenler iş bırakma eylemi yapacak.

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EĞİTİM-SEN’DEN “YAŞAM” AÇIKLAMASI

Okul müdürünün hayatını kaybetmesinin ardından türk Eğitim-Sen sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Can güvenliği konusuna vurgu yapan açıklamada şunlara yer verildi;

“Eğitim emekçileri olarak kendimizin ve öğrencilerimizin canından endişe ederek okula gitmek istemiyoruz. Can güvenliğimizin olmadığı bir eğitim sistemini kabul etmiyoruz! Artık yeter! Yaşamak istiyoruz! Eğitimde şiddete karşı çıkmak için, 8-9 Mayıs tarihlerinde iş yerlerimize siyah giyerek ve kokartlarımızla gidiyoruz.

10 Mayıs Cuma günü iş bırakıyor ve Ankara'da Adalet Bakanlığı önünde Genel Merkez düzeyinde, illerde şube ve temsilcilikler düzeyinde adliye binalarının önünde basın açıklaması yapıyoruz. Eğitim iş kolunda örgütlü tüm sendikaları ve kamuoyunu birlikte şiddete karşı daha yüksek tepki göstermeye çağırıyoruz.”

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