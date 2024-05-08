İslam Memiş altın için tarih verdi! Altın alacaklar mutlaka bunu bilmeli

Değerli metaller ve finansal piyasalar üzerine uzman olan İslam Memiş, sosyal medya üzerinden altın ve dolar hakkında analizler yaptı. Yine de, bu analizlerin yatırım tavsiyesi olarak kabul edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Bu yıl beklenen üç faiz kesintisinden ikisi gerçekleşti. Yılın ikinci yarısında iki faiz indirimi yapılacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte, Federal Rezerv'in faiz oranlarındaki değişiklikler piyasada önceden hesaba katıldığından, bu durumun kıymetli metaller üzerinde bir etkisi olmadı. Altın ve gümüş artık terör olaylarına ve jeopolitik gerginliklere daha fazla tepki gösteriyor. Geniş fiyat aralıklarında kısa süreli dalgalanmalar gözlemlenebilir. Altın şu anda 2200 ile 2380 dolar arasında ve gram altın 2400 ile 2500 lira arasında satılıyor. Yıl sonuna doğru bu rakamların 3000 dolar ve 3000 liradan geçmesi bekleniyor. Altına olan talep her yıl artıyor. Bu talep, merkez bankalarının altın satın almasıyla da destekleniyor. Altın satın alma, özellikle Asya'daki büyük ekonomiler tarafından artıyor.

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Mayis ayında altın ve gümüş fiyatları nasıl olacak?

Altın ve gümüş piyasaları Mayıs ayında biraz sakin olabilir, ancak Ortadoğu'daki olası gerilimler değişebilir.

Bu tür bölgelerdeki gerginlik, piyasaları manipüle etmeye çalışan kişiler tarafından kullanılabilir. Altın ve gümüşün kısa vadede değer kazanması beklenirken, orta ve uzun vadede geniş fiyat aralıklarında dalgalanma bekleniyor. Bunun başlıca nedenleri enflasyon, jeopolitik gerginlikler ve küresel ekonomideki belirsizliktir. Fiyattan ziyade miktar üzerine odaklanmalısınız.

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Bu nedenle, küresel ekonominin geleceği parlak değil. Örneğin, 2024 yılında 2050 liradan başlayan gram altın fiyatı 2731 liraya kadar yükseldi ve şu anda yaklaşık 2455 liradan satılıyor. Altın, 2000 dolar seviyesine yerleşti ve ardından 2600 ve 3000 dolar hedeflerine doğru ilerlemeye devam ediyor.

Dolar cinsinden altın satın almanın neden daha popüler olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Altın/dolar paritesi (usd/kg) önce 81200 dolardı, ancak şu anda 74760 dolara düştü. Altının kilogram başına fiyatı 6440 dolara düştü. Bu nedenle, hala dolar bazlı pozisyonlar alıyoruz. Altın, ithalat yasağı kaldırılırsa 2000 dolar seviyelerine gerileyebilir.