Pelin Karahan diyeti ile kilo verin! Onu gören tanıyamıyor

Pelin Karahan adeta başka birisi oldu. Verdiği kilolar ile adından söz ettiren ünlü isim sırrını paylaştı.

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Pelin Karahan diyeti ile kilo verin! Onu gören tanıyamıyor

Pelin Karahan, sporun her zaman hayatında yer aldığını ve özellikle beslenme düzenine dikkat ettiğini söylüyor. 2 çocuk annesi yıldız, aşırı kilolu olmak yerine beslenme konusunda daha bilinçli olduğunu söylüyor. Yemeklere de çok düşkün olduğunu söyleyen Karahan, önceleri yemeklerinin sağlıklı olup olmadığı konusunda endişe etmediğini, sadece zevkle yediğini söyledi. Bununla birlikte, bunları terk etmek için beslenme tarzını değiştirerek farklı bir yaklaşım benimsediğini de belirtti.

Yıldız, yaz ortasında başladığı beslenme programını uygun bir şekilde takip eden bir diyetisyenin yardımıyla 1,5 ayda 8 kilo verdiğini ve 57 kilodan 49 kiloya düştüğünü söyledi. Pelin Karahan, hem beslenme hem de sporla sağlıklı bir görünüme sahip olmanın en önemli sırrının beslenme ve spordan geçtiğini hayranlarına anlattı.

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Ketojenik diyet, kısaca "keto diyeti" olarak da bilinen düşük karbonhidratlı ve yüksek yağ içeriğine sahip bir diyettir. Birçok sağlık faydası sunar. Bu tür bir diyetin aslında kilo vermenize ve genel sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olabileceğini gösteren çok sayıda araştırma var. Ketojenik diyet, diyabet, kanser, epilepsi ve Alzheimer hastalığına karşı bile faydalı olabilir. Bununla birlikte, bu beslenme programları herkesin vücut tipine göre özel olarak tasarlanmıştır ve herhangi bir diyet programına başlamadan önce mutlaka bir uzmana danışmanız gerekir.

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