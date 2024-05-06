Milli Gurur “KAAN” ikinci kez göklerde: Nefes kesen paylaşım...

Türkiye'nin milli muharip uçağı geçtiğimiz aylarda ilk uçuşunu başarıyla yapmıştı. KAAN, ilk uçuşunun ardından tekrar göklere çıktı o anlar ise Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi tarafından paylaşıldı.

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Milli Gurur “KAAN” ikinci kez göklerde: Nefes kesen paylaşım...

Türkiye için önemli bir adım olan milli muharip uçağı semalarda görünmeye başlandı. Bugün itibariyle tekrardan ikinci uçuşunu başarıyla tamamladı.

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KAAN, 14 DAKİKA HAVADA KALDI

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığının muharip uçak ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ)’nin geliştirdiği milli uçak yeniden havalandı.

KAAN, ikinci uçuşunda 14 dakika havada kaldı. Ayrıca uçak, 10 bin feet irtifa ve 230 knot hıza ulaştı. Savunma Sanayii Başkanı Başkanı Haluk Görgün, ikinci uçuş hakkında detayları paylaştı;

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“Türk havacılık tarihinin, Türk savunma tarihinin önemli günlerinden bir tanesine daha şahitlik ettik. İnsanlı savaş uçağımız bugün ikinci uçuşunu yaptı. İlk uçuşunu 21 Şubat'ta tamamlamıştı. Planlandığı şekilde ilk uçuşu başarıyla gerçekleştirmişti. Bugün yine o ilk uçuş sonrası elde edilen veriler değerlendirildikten, analiz edildikten sonra ikinci uçuş hazırlıkları tamamlandı ve bu sabah da ikinci uçuşumuzu gerçekleştirdik.”

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BAŞARILI BİR UÇUŞ GERÇEKLEŞTİ

“Bu uçuşta da alınan veriler tüm ekip tarafından değerlendirilecek ve sonraki uçuşlar için hazırlıklar devam edecek. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen tüm çalışanlarımıza mühendislerimize, pilotlarımıza, test pilotlarımıza teşekkür ediyoruz, milletimize hayırlı uğurlu olsun.

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Tabii herkes inanılmaz bir heyecan içindeydi, sabahın ilk saatlerinde itibaren bu uçuşun gerçekleşmesi için herkes bir taraftan dua ediyor, bir taraftan umutla o ilk kalkışı ve inişi bekliyordu. Çok şükür güzel bir atmosfer vardı, tüm çalışanlar tüm emek verenler burada olmaya gayret gösterdiler, hep beraber bu anı yaşadık, hayırlı, uğurlu olsun diyorum.”

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