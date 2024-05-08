Çöl tozu yeniden mi geliyor? 9 Mayıs hava durumu nasıl?

Geçtiğimiz haflarda çöl tozu yurdun büyük bölümünde etkili olmuştu. Çöl tozunun ardından ise havalar soğumuş ve yağışlar gelmişti. Şimdi yeniden çöl tozu gelecek mi? Bu sorunun cevabı merak ediliyor.

YAYINLAMA
Google News
Çöl tozu yeniden mi geliyor? 9 Mayıs hava durumu nasıl?

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, yeniden çöl tozları için uyarıda bulundu. Profesör, çöl tozları için yarısını yaptı.

Zehir Bir Beyin İsteyenler Buraya! Sağlıklı Hafızanın İpuçları…Zehir Bir Beyin İsteyenler Buraya! Sağlıklı Hafızanın İpuçları…

Geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren çöl tozları yeniden yurda giriş yapacak. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, giriş yapacağı tarihi verdi.

ekran-resmi-2024-05-08-23-34-44.png

ÇÖL TOZLARI CUMA GÜNÜ YURTTA

Prof. Dr. Doğan Yaşar, çöl tozlarının Arabistan ve Afrika üzerinden geleceğini aktardı. Uzman, yarın başlayacağını söylese de asıl etkinin Cuma günü oluşacağını söyledi ve ekledi;

“Bize, Batı Anadolu'ya çöl tozları Sahra Çölü'nden gelir. Güneydoğu Anadolu'ya ise Arabistan'dan gelir. Güneydoğu'da başta Çukurova olmak üzere verimli toprakların nedeni de Arabistan'dan gelen toz. Cuma günü Türkiye'yi kaplayacak.”

ekran-resmi-2024-05-08-23-35-09.png

9 MAYIS HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Mayıs Perşembe günü olumsuz bir paylaşımda bulunmadı. Yurt genelinde sakin ve sıcak bir hava beklentisi bulunuyor. Yer yer yağmur beklentisi oluşsa da güneşli hava yurt genelinde daha fazla olacak.

Evlilik kredisi ne zaman yatacak? 150 bin TL evlilik kredisi başvurusuEvlilik kredisi ne zaman yatacak? 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu

0
0
0
0
1
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Meteoroloji son hava tahmin raporunu açıkladı: Sıcaklıklar artıyor, Bugün hava nasıl? Çarşamba günü hava nasıl?
Meteoroloji son hava tahmin raporunu açıkladı: Sıcaklıklar artıyor, Bugün hava nasıl? Çarşamba günü hava nasıl?
Meteorolojiden 8 il için sarı kod uyarısı, sel su baskınlarına dikkat! 7 Mayıs Salı 2024 tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Meteorolojiden 8 il için sarı kod uyarısı, sel su baskınlarına dikkat! 7 Mayıs Salı 2024 tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Raf bulutu'yla yıldırım bir arada! İstanbul semalaranıdaki görüntü, bilim kurgu filmlerini aratmadı!
Raf bulutu'yla yıldırım bir arada! İstanbul semalaranıdaki görüntü, bilim kurgu filmlerini aratmadı!
Mevsimler şaşırdı! Mayıs ayında o, ilde resmen lapa lapa kar yağdı!
Mevsimler şaşırdı! Mayıs ayında o, ilde resmen lapa lapa kar yağdı!
Son Haberler
Çöl tozu yeniden mi geliyor? 9 Mayıs hava durumu nasıl?
Çöl tozu yeniden mi geliyor? 9 Mayıs hava durumu nasıl?
Zehir Bir Beyin İsteyenler Buraya! Sağlıklı Hafızanın İpuçları…
Zehir Bir Beyin İsteyenler Buraya! Sağlıklı Hafızanın İpuçları…
Pelin Karahan diyeti ile kilo verin! Onu gören tanıyamıyor
Pelin Karahan diyeti ile kilo verin! Onu gören tanıyamıyor
Baby shower nedir? Seda Bakan “bizim kültürümüze uygun değil” demişti…
Baby shower nedir? Seda Bakan “bizim kültürümüze uygun değil” demişti…
Meteoroloji'den o, iller için uyarı geldi! Hava, mevsim normallerinin altına düşüyor! Pazartesi hava nasıl? Bugün hava nasıl?
Meteoroloji'den o, iller için uyarı geldi! Hava, mevsim normallerinin altına düşüyor! Pazartesi hava nasıl? Bugün hava nasıl?
5 Mayıs Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Sarı kod uyarısı gelen iller hangileri?
5 Mayıs Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Sarı kod uyarısı gelen iller hangileri?
Çok Okunanlar
8 Mayıs 2024 Çarşamba günlük Burç yorumları| Boğa, Aşk hayatınıza dikkat! Aslan, cesaretini toplamalısın
8 Mayıs 2024 Çarşamba günlük Burç yorumları| Boğa, Aşk hayatınıza dikkat! Aslan, cesaretini toplamalısın
Tarım Kredi Market'ten indirim kampanyaları devam ediyor! 8-10 Mayıs Tarihleri arasında geçerli indirimli ürün kataloğunu yayınladı
Tarım Kredi Market'ten indirim kampanyaları devam ediyor! 8-10 Mayıs Tarihleri arasında geçerli indirimli ürün kataloğunu yayınladı
Bugün Altın fiyatları ne kadar oldu,? gram, çeyrek Altın kaç TL'den alınıp satılıyor? 8 Mayıs 2024 Çarşamba güncel Altın fiyatları
Bugün Altın fiyatları ne kadar oldu,? gram, çeyrek Altın kaç TL'den alınıp satılıyor? 8 Mayıs 2024 Çarşamba güncel Altın fiyatları
Kalın bağırsak (Kolon) kanseri Nedir, kaç senede öldürür? Kolon kanserini işaret eden en önemli 5 belirti nedir?
Kalın bağırsak (Kolon) kanseri Nedir, kaç senede öldürür? Kolon kanserini işaret eden en önemli 5 belirti nedir?
Bugün hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı, hava sıcaklıkları ne kadar olacak? 3 Mayıs 2024 Cuma hava durumu
Bugün hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı, hava sıcaklıkları ne kadar olacak? 3 Mayıs 2024 Cuma hava durumu
Meteoroloji'den o, iller için uyarı geldi! Sağnak yağmur geliyor! Bugün hava nasıl? Perşembe günü hava nasıl?
Meteoroloji'den o, iller için uyarı geldi! Sağnak yağmur geliyor! Bugün hava nasıl? Perşembe günü hava nasıl?
Yorumlananlar
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor, gideceği yeni yeni takım belli oldu
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor, gideceği yeni yeni takım belli oldu