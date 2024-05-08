Çöl tozu yeniden mi geliyor? 9 Mayıs hava durumu nasıl?

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, yeniden çöl tozları için uyarıda bulundu. Profesör, çöl tozları için yarısını yaptı.

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Geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren çöl tozları yeniden yurda giriş yapacak. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, giriş yapacağı tarihi verdi.

ÇÖL TOZLARI CUMA GÜNÜ YURTTA

Prof. Dr. Doğan Yaşar, çöl tozlarının Arabistan ve Afrika üzerinden geleceğini aktardı. Uzman, yarın başlayacağını söylese de asıl etkinin Cuma günü oluşacağını söyledi ve ekledi;

“Bize, Batı Anadolu'ya çöl tozları Sahra Çölü'nden gelir. Güneydoğu Anadolu'ya ise Arabistan'dan gelir. Güneydoğu'da başta Çukurova olmak üzere verimli toprakların nedeni de Arabistan'dan gelen toz. Cuma günü Türkiye'yi kaplayacak.”

9 MAYIS HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Mayıs Perşembe günü olumsuz bir paylaşımda bulunmadı. Yurt genelinde sakin ve sıcak bir hava beklentisi bulunuyor. Yer yer yağmur beklentisi oluşsa da güneşli hava yurt genelinde daha fazla olacak.

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