Milyonlarca öğretmen bekliyordu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine sonrası açıkladı…

Haftanın ilk gününde Ankara’da kabine yeniden toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde külliyede yapılan toplantıya birçok konu damga vurdu. Öğretmen atamalarıyla ilgili Erdoğan müjdeyi verdi…

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Milyonlarca öğretmen bekliyordu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine sonrası açıkladı…

Ankara’da gerçekleşen kabine toplantısı yaklaşık 3,5 saat sürdü. Toplantıda ana konulardan biri de öğretmen atamaları oldu. Masada yer alan konuyla iligil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mutlu haberi verdi.

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BAŞVURU TAKVİMİ PAYLAŞILACAK

Binlerce öğretmenin merakla beklediği atamayla ilgili Cumhurbaşkanı, açıklamayı yaptı. Recep Tayyip Erdoğan,

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“Atama bekleyen öğretmen adaylarımızın durumunu mütalaa ettik. Milli Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız ve ekonomi kurmaylarımız son bir kez daha görüşecek. Ardından öğretmen adaylarımızı bilgilendirecek. Bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımlarını başvuru takvimini ve süreci paylaşacak. Kısa zamanda atamayı bakanımız açıklayacak.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, evlatlarımızın geleceğe başarılı ve şuurlu bir şekilde hazırlanmasını sağlayacak. Tek tipçi eğitim anlayışı yerine, eğitim modelimizi soran, sorgulayan; sanata, bilime, edebiyata önem veren bireylerin yetiştirilmesi hedefiyle zaman zaman güncellenmemiz temel bir ihtiyaçtır.”

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