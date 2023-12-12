CHP İBB aday adayı Kerimoğlu'ndan İmamoğlu'na olay sözler: Ona hasta gözüyle bakıyorum!

CHP Bakırköy Belediye Başkanı ve31 Mart yerel seçimlerinde partisinden İBB Başkan aday adayı olan Bülent Kerimoğlu, katıldığı bir televizyon programında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na olay sözler söyledi.

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CHP İBB aday adayı Kerimoğlu'ndan İmamoğlu'na olay sözler: Ona hasta gözüyle bakıyorum!

CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. "İmamoğlu'na doktor gözüyle baktığını" ifade eden Kerimoğlu, "Sayın İmamoğlu'nun küçümseyen tavrı ve kibirli tavrını kendisine hiç yakıştıramıyorum" dedi. Kerimoğlu, şunları söyledi:

"Geçmişte Sayın İmamoğlu'na iki arkadaş yakınlığıyla baktım, sonra iki belediye başkanlığı yakınlığıyla baktım. Son 1-2 yıldır da Sayın İmamoğlu'na bir doktor gözüyle bakıyorum.

Her ne kadar cerrah da olsam, kendisinin psikolojik durumuna bakıyorum. Sayın İmamoğlu'nun küçümseyen tavrı ve kibirli tavrını kendisine hiç yakıştıramıyorum.

'Bir elimde ayı tuttum, bir elimde güneşi tuttum, İBB Başkanıyım' ifadesi gerçekten bir kibir ifadesi. Kibir, siyasetçinin olgun düşünmesini ve sağlıklı karar almasının önünde engeldik. Siyasetçiyi zehirler. Oysa biz kibir yerine tevazu, tek kişilik kahramanlık öyküleri yerine ortak akıl, tek adam yerine birlikte yönetim, reklam yerine iş arzusu taşıyoruz."

CHP İBB aday adayı Kerimoğlu'ndan İmamoğlu'na olay sözler: Ona hasta gözüyle bakıyorum!

"İMAMOĞLU ANKETLERDE KENDİ ADINI TARTIŞTIRDI"

Kerimoğlu, "İmamoğlu ile neden koptunuz?" sorusunda verdiği karşılıkta ise, "Kendisinin Kılıçdaroğlu'nun adaylığını can-ı gönülden desteklediğini ancak İmamoğlu'nun 'kazanacak-kazanmayacak aday' tartışmalarına katıldığına, Kılıçdaroğlu'nun masadaki elini zayıflattığına ve kendi adını anketlerde tartıştırdığına" dikkati çekti.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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