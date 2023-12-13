Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kaza yerindeki görüntüleri ortaya çıktı!

Fatih'te çarptığı motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'in olay yerinde çekilen videosu ortaya çıktı.

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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kaza yerindeki görüntüleri ortaya çıktı!

Fatih'te çarptığı motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'in olay yerinde çekilen videosu ortaya çıktı.

Mohamud'un az ileride ayakta beklediği görülüyor

Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde meydana gelen kazada Yunus Emre Göçer (38)'in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 6 gün sonra hayatını kaybetti.

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kaza yerindeki görüntüleri ortaya çıktı!

Kaza sonrası ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un yurt dışına kaçtığı belirlendi. Bu arada Mohammed Hassan Shekh Mohamud'in kazanın sonrası olay yerinde çekilmiş videosu ortaya çıktı.


Ortaya çıkan görüntülerde kaza sonrası Yunus Emre Göçer (38) kanlar içinde yerde yatarken Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un az ileride ayakta beklediği görülüyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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