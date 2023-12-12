Halil Umut Meler'i saha içine girerek yumruklayan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti

Trendyol süper Lig 15. hafta Ankaragücü Çaykur Rizespor arasında oynanan maç sonrası sahaya inerek hakem Halil Umut Meler'i yumruklayan ve göz altına alınan ve tutuklanarak ceza evine gönderilen kulüp başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.

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Halil Umut Meler'i saha içine girerek yumruklayan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü'nün Çaykur Rizespor'la oynadığı maçtan sonra saha içinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan ve bu sabah tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürülen Faruk Koca'nın avukatı Murat Bayramoğlu, cezaevinin dışında Koca'nın basın açıklamasını okudu.

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Koca'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Hakem Halil Umut Meler’e karşı sergilediğim tavır nedeniyle başta Sayın Meler ve ailesi olmak üzere; Türk hakem camiasından, spor kamuoyundan ve milletimizden özür diliyorum. Konunun nasıl ve neden buraya geldiği yaşanan olaydan bağımsızdır. Nasıl büyük bir haksızlık ya da yanlışlık olursa olsun hiçbir şey kesinlikle arzu etmediğim şekilde faili olduğum şiddet olayını ne meşrulaştırır ne de bir açıklama getirir. Spor sahaları centilmen müsabakanın mekanı olması gerekir. Benim tavrım da dahil olmak üzere fair-play'e gölge düşüren hiçbir tavrın statlarda, salonlarda olmaması gerekir."

Başkanlığı süresince hep yapıcı olmaya çalıştığını vurgulayan Koca, "Tam aksi bir ortamın oluşmasına vesile olduğum için büyük bir mahcubiyet duyuyorum. Ankaragücü Kulübüne, Ankaragücü taraftarına, içinde bulunduğum camiaya ve aileme daha fazla zarar gelmemesi için an itibarıyla MKE Ankaragücü başkanlığından istifa ediyorum. Umarım ki herkesten çok benim kabul edemeyeceğim bu olay, başta futbol camiamız olmak üzere spor hayatımızın yanlışlardan, eksiklerden, şiddet kültüründen arınması için bir sebep teşkil eder. Aynı zamanda, benim sebep olduğum bu vahim olay dolayısıyla Türkiye futbolunun yapısal sorunlarının da daha gerçekçi bir şekilde konuşulmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ankaragücü taraftarı başta olmak üzere herkesten tekrar özür dileyen Koca, "Gerek başında bulunduğum kulübümün, gerek futbol camiasının, gerekse de ülkemizin böyle bir olay ve görüntü ile anılmasından derin üzüntü duyduğumun bilinmesini isterim." diyerek açıklamasını tamamladı.

Avukat Murat Bayramoğlu da Koca'nın çok üzgün olduğunu dile getirdi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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