Baby shower nedir? Seda Bakan “bizim kültürümüze uygun değil” demişti…

Oyuncu Seda Bakan, geçtiğimiz hafta Berfu Yenenler’in programına katılmıştı. Baby shower hakkında söyledikleri bir anda gündem oldu. Peki Baby shower nedir? İşte merak edilenler…

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Baby shower nedir? Seda Bakan “bizim kültürümüze uygun değil” demişti…

Berfu Yenenler’in düzenlediği YouTube programına konuk olan Seda Bakan, baby shower açıklamasıyla gündem olmuştu.

Seda Bakan, “Ben gelenekselliğe çok düşkün bir insanım. Baby shower falan ne öyle. Bu bir kere bizim kültürümüze aykırı” sözleriyle bir anda sosyal medya kullanıcılarından büyük destek aldı.

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BABY SHOWER NEDİR?

Baby Shower, yeni bir bebeğin yaklaşan doğumunu kutlamak için düzenlenen bir partidir. Anneye hediyeler ve iyiliklerle davetliler katılım gösterir.. Baby shower, ülkemizde son yıllarda oldukça popüler.

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Baby shower, bebeklerinin doğumuna hazırlanmalarına yardımcı olmak için ebeveyn adaylarının arkadaşları ve ailelerinin kutlama amaçlı bir etkinliktir.

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Baby shower, arkadaşlar, iş ve meslektaşlar, akrabalar tarafından organize edilebilir. Sadece kızlar için olması amaçlansa da, erkekler için de daha popüler hale geliyor.

BABY SHOWER NE ZAMAN YAPILIR?

Son üç aylık dönemde bazen, son tarihten yaklaşık bir ay önce genellikle iyi bir zamandır. Ancak bu tarih zaman zaman değişkilik de gösterebilir. Birçok kişi doğumdan önce Baby shower etkinliği yapmayı tercih eder. Diğerleri bir baby shower etkinliğini bebekle tanışma etkinliğiyle birleştirmeyi tercih ediyor.

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BABY SHOWER TÜRLERİ NELERDİR?

Tüm baby shower türleri bir kişinin ailesine çeşitli şekillerde bir araya gelebilen yeni bir eklemeyi memnuniyetle karşılar. Bebek shower etkinlikleri yörenin geleneksel, çiftler, cinsiyeti ortaya çıkaran partilerle, serpmelerle ve evlat edinme partileriyle yansıtır.

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