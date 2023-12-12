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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den İstanbul kararı
Memleket partisi genel başkanı muharrem ince İBB Başkanı ve 31 Mart yerel seçimlerinde CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu yapılan görüşmeler sonucunda İmamoğlu'nu destekleme kararı aldı.
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