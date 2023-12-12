Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den İstanbul kararı

Memleket partisi genel başkanı muharrem ince İBB Başkanı ve 31 Mart yerel seçimlerinde CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu yapılan görüşmeler sonucunda İmamoğlu'nu destekleme kararı aldı.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den İstanbul kararı 1

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce dün bir araya geldi.

İki ismin, bir hafta içinde ikinci kez bir araya geldiği görüşmede, İstanbul konuşuldu.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den İstanbul kararı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den İstanbul kararı
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