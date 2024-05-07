Özgür Özel, Devlet Bahçeli'yi TBMM’deki makamında ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesi başladı... İki lider, Bahçeli’nin TBMM’deki makamında bir araya geldi.

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Özgür Özel, Devlet Bahçeli'yi TBMM’deki makamında ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüyor. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret ediyor.İki lider, Bahçeli’nin TBMM’deki makamında bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesi başladı!

Görüşmenin ana gündem maddesinin yeni anayasa çalışmaları olması bekleniyor. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede yurt içindeki güncel konular ve ekonomideki son gelişmeler de ele alınacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesi başladı!

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