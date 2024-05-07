Geri dönüşü olmayan yola girdik: Erdoğan, “Buradan geri dönüş yok”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik sıkıntıların farkında olduklarını belirtti. Kabine toplantısının detayları ortaya çıkarken, “geri dönüş yok” mesajı dikkat çekti. İşte ortaya çıkan detaylar…

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Geri dönüşü olmayan yola girdik: Erdoğan, “Buradan geri dönüş yok”

2022 ve 2023 yılında oluşan hayat pahalılığı 2024 yılında da son bulmadı. Enflasyon, ekonomik gelişmeler vatandaşların belini büktü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısında ise, sıkıntıların farkında olduklarını söyledi.

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Yerel seçimlerin kritik noktası da ekonomi olmuştu. Oy kullanan ya da kullanmayan milyonlarca vatandaş tavrını koydu. Bu yüzden mesajı aldığını söyleyen Erdoğan, gereken adımları hızlandıracaklarını söyledi.

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PROGRAM KARARLILIKLA SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya üzerinden ekonomi hakkında bir mesaj paylaştı. Erdoğan yaptığı paylaşımda şunları söyledi;

“Ekonomide hedeflerimize ulaşmak için para, maliye ve gelirler politikalarımızı ve programımızı uyum içinde, kararlılıkla yürütüyoruz. Bizim amacımız, geçici rahatlamalarla sorunu ötelemek ya da popülizme meyletmek değil 85 milyonun tamamı için kalıcı refah artışını sağlamaktır. Bundan geriye dönüş olmayacaktır.”

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YAZ AYINDA ENFLASYON DÜŞECEK

“Enflasyon oranlarının genel olarak öngörülerimizle uyumlu, ancak gıda ve hizmetler gibi bazı alanlarda hâlâ yüksek seyrettiğinin farkındayız. Yıllık enflasyon yaz aylarından itibaren inşallah düşüşe geçecektir.”

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