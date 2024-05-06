Son dakika! İsrail ile Hamas arasında görüşmede Hamas ateşkesi kabul etti, İsrail'in kararı bekleniyor

Son dakika haberleri: Gazze'de devam eden İsrail ile Hamas arasında ateşkesin sağlanması için Mısır'ın başkenti Kahire'de devam eden müzakerelerde, Hamas, ateşkes önerilerini kabul ettiğini duyurmasından sonra İsrail'in kararı bekleniyor.

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Son dakika! İsrail ile Hamas arasında görüşmede Hamas ateşkesi kabul etti, İsrail'in kararı bekleniyor

Sondakika haberleri: Hamas'ın internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamaya göre, Heniyye, Katar ve Mısır'a Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşması için sundukları önerileri kabul ettiğini iletti.

Açıklamada, Heniyye'nin Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile telefon görüşmesi yaptığını ve kendilerine ateşkes anlaşması ile ilgili sundukları önerileri Hamas Hareketi'nin onayladığını duyurdu.

Açıklamada, sunulan teklif ve önerilerin içeriği hakkında bilgi paylaşılmadı.

İSRAİL'İN KARARI BEKLENİYOR

İsrail Devlet Televizyonu KAN’a konuşan İsrailli bir yetkili, Hamas’ın Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onaylamasına dair açıklamada bulundu. Habere göre, İsrailli yetkili, Hamas'ın duyurusunun ayrıntılarını beklediklerini ve “Hamas’ın cevabını inceleyeceklerini” kaydetti.

İsrailli yetkili ayrıca, “Hamas'ın neyi kabul ettiğini ve neyi kabul etmediğini anlamaya çalışacağız” ifadelerini kullandı. Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını duyurmuştu.

Hamas'ın internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Heniyye'nin, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile telefon görüşmesi yaptığını ve kendilerine ateşkes anlaşması ile ilgili sundukları önerileri Hamas Hareketi'nin onayladığını duyurmuştu.

Açıklamada, sunulan teklif ve önerilerin içeriği hakkında bilgi paylaşılmamıştı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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