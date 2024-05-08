Koton halka arz oldu! Koton kaç lot? Koton borsada ne zaman işlem görecek?

Koton halka arzının bir sonucu olarak 3.471.254 yurt içi bireysel yatırımcı kazanç elde etti. Halka arz 4.166.300.000 TL oldu. Koton halka arzında kaç lot var ve borsada işlem görecek?

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Koton halka arz oldu! Koton kaç lot? Koton borsada ne zaman işlem görecek?

Koton halka arzının sonuçları açıklanırken, dağıtılan lot sayısı merak konusu oldu. 30 Nisan, 2 Mayıs ve 3 Mayıs tarihlerinde koton talep topladı. SPK onayı sonrası her yatırımcıya eşit olarak dağıtılacağı açıklanmıştı. Koton Mağazacılık'ın 2024 halka arzına kaç lot, kaç kişi katıldı ve borsada ne zaman işlem görecek?

Koton Halka Arz Sonuçları

İş Yatırım Menkul Değerler, halka arzın sonuçlarını açıkladı. Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 30 Nisan ve 2 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Şirket'in 1 TL nominal değerli payları 30,50 TL fiyattan halka arz edildi ve 136.600.000 TL nominal değerli payların satışı sonucunda toplam halka arz büyüklüğü 4.166.300.000 TL oldu.

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Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Şirket Çalışanlarından Oluşan Yatırımcılar, halka arzdaki payların 1,4 katından fazlasını ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar için ayrılan payların 4,8 katı talep edildi. Halka arz edilen tahsisatın 1,9 katı talep alındı.

Halka arz, 3.471.Yurt içi 3.473 yatırımcı var; bunlardan 254'ü bireysel yatırımcılar, 1.965'i şirket çalışanlarından oluşan yatırımcılar ve 161'i kurumsal yatırımcılar.380 yatırımcıya dağıtıldı. Aşağıdaki tablo, halk arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgilerini göstermektedir.

İş Yatırım Menkul Değerler KAP'a şunları bildirdi: Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının 30 Nisan ve 2-3 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzında, arzu edilen toplam payların %5'inden fazla pay alan gerçek veya tüzel kişi bulunmamıştır.

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