Evlilik kredisi ne zaman yatacak? 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, faizsiz evlilik kredisinin ödeme tarihini açıkladı. Bu, evlilik yolunda olan genç çiftlere çok yardımcı olacak. Göktaş, bu kredinin amacının genç çiftlerin evlilik serüvenine adım atmalarını kolaylaştırmak ve maddi zorluklarını hafifletmek olduğunu belirtti.

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Evlilik kredisi ne zaman yatacak? 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu

Faizsiz evlilik kredisi ödemeleri mayıs ayında başlayacak, Bakan Göktaş açıkladı. Başvuruları onaylanan genç çiftlere faizsiz 150 bin TL'lik 48 aylık ve iki yıllık geri ödemesiz kredi verilecektir. Genç çiftler, bu önemli destek sayesinde evlilik hazırlıkları için gereken paraya daha kolay erişebilecekler.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye ile Macaristan'ın Aile Yapısının Güçlendirilmesine Yönelik Özgün Yaklaşımlar Paneli"nde bir konuşma yaptı.

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Aile ve Gençlik Fonu tarafından 48 ay vadeli faizsiz 150 bin TL'lik evlilik kredisi, Göktaş tarafından açıklandı. Göktaş, sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisi başvurusunda başarılı olan gençlere Mayıs ayında ödemelerin yapılacağını açıkladı.

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