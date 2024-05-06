Başkan Erdoğan'ın açılışını yaptığı Kariye Camii'de, 79 yıl sonra ilk kez ezan sesi yükselecek!

Fatih'te bulunan ve İstanbul'un fethinin ardından camiye çevrilen önemli eserlerden olan Kariye Camii, 79 yıl aradan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'den katıldığı törenle yeniden ibadete açıldı.Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan ve 21 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle cami statüsüne çevrilen İstanbul'daki Kariye Camii, törenle ibadete açıldı.

AÇILIŞINI BAŞKAN ERDOĞAN YAPTI

Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu yapılan 201 eserin toplu açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

RESTORASYON 4 YIL SÜRDÜ

İnşasının ardından uzun yıllar kilise olarak kullanılan yapı, 2. Bayezid döneminde Sadrazam Hadım Ali Paşa (Atik Ali Paşa) tarafından camiye çevrildi.

1948 yılında da dönemin Müzeler İdaresine bağlanarak müze haline getirilen Kariye, 1 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden cami oldu.

Bu kararın ardından restorasyonuna başlanan camideki çalışmalar 4 yıl sonra tamamlandı.

MOZAİK VE FRESKLER KORUNDU

Osmanlı döneminde kullanılan mihrabı elden geçirilen Kariye Camii, dış mekandaki restorasyonun tamamlanmasıyla ibadete hazır hale geldi. Restorasyon işlemleri devam ederken müze olarak ziyarete açık tutuldu.

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AYASOFYA 86 YIL SONRA AÇILMIŞTI

İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten itibaren de cami olarak kullanılan Ayasofya, 1934'te alınan karar üzerine 86 yıl müze olarak hizmet verdi.

Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan dava 10 Temmuz 2020'de karara bağlandı.

Danıştay 10. Dairesinin, camiden müzeye dönüştürüldüğü 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını oy birliğiyle iptal etmesiyle Ayasofya'da yeniden ibadet etmenin yolu açılırken, Erdoğan aynı gün imzaladı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 24 Temmuz 2020'de 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazıyla ibadete açıldı.

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