Pendik Kızılay Başkanı Cihat Aslanoğlu: 600’den Fazla Gönüllümüz Var

Pendik Kızılay Başkanı Cihat Aslanoğlu, yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Korkmaz da Aslanoğlu’na eşlik etti.

''600’den Fazla Gönüllümüz Var''

Aslanoğlu, göreve geldiği 2 aylık sürede yapılan çalışmaları şöyle özetledi:

Kızılay Pendik Şube Başkanlığı tarafından son iki ayda; Gazze'ye 2 bin 500 gıda kolisi gönderildi. 475 haneye 1 milyon 132 bin 600 TL nakit yardım desteğinde bulunuldu. 1500 adet 500 TL değerinde alışveriş çeki ihtiyaç sahiplerine verildi. Kızılay Aşevi’nden günlük 1000 kişilik yemek ve kahvaltılık malzeme dağıtımı yapıldı. 8 haneye 8.100 TL fidye teslimi, 2 haneye 6 bin 500 TL fitre teslimi, 66 öğrenciye 110 bin 500 nakdi burs desteği, 20 depremzedeye 2000 TL tutarında A101 market kartı teslimi gerçekleştirildi.İstanbul'un ‘gönüllülükte’ en başarılı şubesi olduklarına dikkat çeken Cihat Aslanoğlu, Pendik'te Türk Kızılayı’nın 600'den fazla gönüllüsü bulunduğunu belirtti.Aslanoğlu, “Geçtiğimiz Ramazan'da, Pendik Kızılay’a gönüldaşlarımız tarafından iletilen fitre ve fidye gibi emanetler de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır" ifadesini kullanarak tüm bağışçılara da teşekkürlerini iletti.

Aslanoğlu, Kızılay Şubesinin faaliyetlerini medya mensuplarıyla paylaşarak; Pendiklilerin çalışmalardan haberdar olmasını sağlayacaklarını da ifade etti.

Sohbet ve soru cevap şeklinde süren basın toplantısı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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