Şampiyon Galatasaray kasasını doldurdu! Galatasaray şampiyonluk geliri ne kadar

Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, sezonu kapattı ve 102 puanla ligde rekor kırdı. Şampiyon takım sarı-kırmızlı takım, 23 şampiyonluğu karşılığında 77 milyon 625 bin lira "şampiyonlar payı" ödedi ve lige 38 milyon 30 bin lira ödedi.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 36 hafta sonunda 33 galibiyet ve 3 beraberlik kazandı. Ayrıca performans primi olarak 85 milyon 836 bin lira alacak ve 39,8 milyon lira da alacak. Bu durumda, Galatasaray'ın bu sezon yayın havuzundan elde ettiği gelir 241 milyon 291 bin liraya ulaştı.

Söz konusu tutaklar, federasyon ve alt ligin yayın bütçesinden pay aldıktan sonra kalan paranın kulüplere belirli kriterlere göre dağıtılacağı yönündeydi.

Lige katılım payı olarak 38 milyon 30 bin lira, her şampiyonluk için 3 milyon 375 bin lira, her galibiyet için 2 milyon 488 bin lira ve her beraberlik için galibiyet priminin yarısı ödenmesi bekleniyor. önceki yıllarda.

Galatasaray, sezonu bitirdikten sonra yaklaşık 240 milyon lira gelir elde etti.