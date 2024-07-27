Stresten nasıl uzaklaşılır? Öne çıkan 4 alışkanlık

Sadece birkaç sağlıklı yaşam tarzı ince ayarıyla, kişi stresle mücadele edebilir ve zihinsel, fiziksel ve duygusal sağlıklarını destekleyebilir. İşte öne çıkan 4 alışkanlık durumu…

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Stresten nasıl uzaklaşılır? Öne çıkan 4 alışkanlık

Sağlığınızı korumak ve uzun vadeli stresin tetiklediği ölümcül hastalıkları önlemek için stresi günlük olarak yönetmek önemlidir. Talihsiz gerçek şu ki, stres hayatımızın her şeyi kapsayan bir parçası haline geldi.

Ancak, sadece birkaç sağlıklı ince ayar ile kişi bununla mücadele edebilir ve zihinsel, fiziksel ve duygusal sağlıklarını güçlendirebilir. Beslenme uzmanı Marina Wright'a göre, stresle daha iyi başa çıkma yeteneklerini geliştirmek için belirli sabah ve akşam alışkanlıklarını takip etmek gerekir.

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TELEFONUNUZU KONTROL ETMEYİ GECİKTİRİN

Sabahları uyandıktan hemen sonra telefonunuza ulaşmaktan kaçının. En az 30 dakika geciktirin. Tüm bildirimler bir aciliyet duygusu yaratabilir ve strese neden olabilir ve sabah ilk iş olarak yaşanması gereken şey bu değildir. Zihninizi rahatlatmak ve yavaş yavaş uyanmasına izin vermek önemlidir.

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SABAH GÜNEŞİ, SABAH YÜRÜYÜŞÜ

Sabah yürüyüşüne çıkarak kendinizi sabah güneş ışığına maruz bırakmak da önemlidir. Bilişsel işleviniz ve stresi azaltmanız için iyidir. Ayrıca, kişinin geceleri daha iyi uyumasına yardımcı olabilir.

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DENGELİ BİR AKŞAM YEMEĞİ

Akşamları, uykuyu bozabilecek kan şekeri artışlarını önlemek için iyi dengelenmiş bir akşam yemeği tüketin. Yemeğinizde magnezyum, omega-3 ve karmaşık karbonhidrat gibi besinler içerdiğinden emin olun.

PARLAK IŞIKLARDAN, TELEFONLARDAN KAÇININ

Geceleri iyi bir uyku çekmek istiyorsanız parlak ışıklardan uzak durun. Kortizol ve melatonin seviyelerini düzenlemek için telefon ekranlarından yayılan mavi ışıktan uzak durun.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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