Aleyna Tilki isyan etti: Şöhretin bedelini ödedim

Önceki gün Aleyna Tilki (24), bir markanın davetine katıldı. Şarkıcı, gazetecilerin sorularına yanıt olarak, "Uyanamadım daha kalkıp hemen buraya geldim" dedi. Globalde kapak olan ilk Türk kadındım. Ancak bana bir röportaj da teklif etmişlerdi.

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Herkes çıldırmış durumda net tarih ver diye, ünlü isim yeni bir albüm hazırlığında olduğunu söyledi. Yeni bir şey yapıyorum ve bu Türkiye'de ilk. Yapanla anlaşmak da zor oluyor. Deneme-yanılma yöntemi kullanılır. Bunu bir tehlike olarak görmüyorum. Uzun bir süre dinlendim. Dinlenme beklentim yok. Sadece müzikal bir beklentim var. Gerçekten hit olan hiçbir şarkım yok. Ek bir sorunum yok. Şarkıları dinlensin diye çıkarmak istesem zaten çıkarmıştım. Böyle şeyleri bıraktım. "Bizden sonra sesini duyurmak isteyenler düşünsün."

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Tilki, müzik sektöründeki yerini değerlendirirken, "Az laf çok iş" dedi. Benim nerede olduğumu herkes görecek. İki yıl önce İngilizce albümü bitirdim, ancak Türkçesini de çıkarmam gerekiyordu. Bu nedenle onu beklettim. Belki önümüzdeki bir ay içinde ilk şarkı çıkar. Albüm ne zaman çıkacağını bilmiyorum. Bu benim de karakterimdir. "Tarih vermeden albümü hemen çıkarayım" dedi ve gülümsedi.