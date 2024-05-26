Aleyna Tilki isyan etti: Şöhretin bedelini ödedim

Aleyna Tilki çok özel açıklamalar yaptı. Hem sektör hem de şöhret hakkında çok dikkat çekici cümleler kurdu.

YAYINLAMA
Google News
Aleyna Tilki isyan etti: Şöhretin bedelini ödedim

Önceki gün Aleyna Tilki (24), bir markanın davetine katıldı. Şarkıcı, gazetecilerin sorularına yanıt olarak, "Uyanamadım daha kalkıp hemen buraya geldim" dedi. Globalde kapak olan ilk Türk kadındım. Ancak bana bir röportaj da teklif etmişlerdi.

Demet Özdemir, Müge Anlı'ya çıktı! Söyledikleri olay olduDemet Özdemir, Müge Anlı'ya çıktı! Söyledikleri olay oldu

Okan Buruk yasak koydu! Galatasaraylı futbolcular bunu yapamayacakOkan Buruk yasak koydu! Galatasaraylı futbolcular bunu yapamayacak

Bağırsaklarda ne varsa temizliyor! Kabızlık çeken hemen bunu yapsınBağırsaklarda ne varsa temizliyor! Kabızlık çeken hemen bunu yapsın

Herkes çıldırmış durumda net tarih ver diye, ünlü isim yeni bir albüm hazırlığında olduğunu söyledi. Yeni bir şey yapıyorum ve bu Türkiye'de ilk. Yapanla anlaşmak da zor oluyor. Deneme-yanılma yöntemi kullanılır. Bunu bir tehlike olarak görmüyorum. Uzun bir süre dinlendim. Dinlenme beklentim yok. Sadece müzikal bir beklentim var. Gerçekten hit olan hiçbir şarkım yok. Ek bir sorunum yok. Şarkıları dinlensin diye çıkarmak istesem zaten çıkarmıştım. Böyle şeyleri bıraktım. "Bizden sonra sesini duyurmak isteyenler düşünsün."

Aleyna Tilki: Çocuk olmayarak şöhretin bedelini ödedim!

Tilki, müzik sektöründeki yerini değerlendirirken, "Az laf çok iş" dedi. Benim nerede olduğumu herkes görecek. İki yıl önce İngilizce albümü bitirdim, ancak Türkçesini de çıkarmam gerekiyordu. Bu nedenle onu beklettim. Belki önümüzdeki bir ay içinde ilk şarkı çıkar. Albüm ne zaman çıkacağını bilmiyorum. Bu benim de karakterimdir. "Tarih vermeden albümü hemen çıkarayım" dedi ve gülümsedi.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Burç yorumlarınız nelerdir, bugün sizleri neler bekliyor? 25 Mayıs 2024 Cumartesi tüm burç yorumları
Burç yorumlarınız nelerdir, bugün sizleri neler bekliyor? 25 Mayıs 2024 Cumartesi tüm burç yorumları
Demet Özdemir, Müge Anlı'ya çıktı! Söyledikleri olay oldu
Demet Özdemir, Müge Anlı'ya çıktı! Söyledikleri olay oldu
Bella Hadid, Cannes film festivaline damga vurdu, kırmızı halıda şıklığı ve güzelliğiyle göz kamaştırdı
Bella Hadid, Cannes film festivaline damga vurdu, kırmızı halıda şıklığı ve güzelliğiyle göz kamaştırdı
Günlük burç yorumları 24 Mayıs 2024 Cuma | Boğa strese, yengeç sağlığa, kova finansal konularına dikkat!
Günlük burç yorumları 24 Mayıs 2024 Cuma | Boğa strese, yengeç sağlığa, kova finansal konularına dikkat!
Son Haberler
Aleyna Tilki isyan etti: Şöhretin bedelini ödedim
Aleyna Tilki isyan etti: Şöhretin bedelini ödedim
Konutta yeni sisteme geçiş: Gayrimenkul yatırım fonu geliyor…
Konutta yeni sisteme geçiş: Gayrimenkul yatırım fonu geliyor…
Yüksek kolestrol düzenlemek için çözüm: İşte sağlıklı 8 sabah rutini…
Yüksek kolestrol düzenlemek için çözüm: İşte sağlıklı 8 sabah rutini…
Başvurular yarın başlıyor: Dışişleri Bakanlığı, 170 personel alımı yapacak, detaylar belli oldu…
Başvurular yarın başlıyor: Dışişleri Bakanlığı, 170 personel alımı yapacak, detaylar belli oldu…
Cüretkar pozları ile hep gündem olan Ebru Polat, bu defa içler acısı durumunu anlattı: "Hayatımda ilk defa tükendim"
Cüretkar pozları ile hep gündem olan Ebru Polat, bu defa içler acısı durumunu anlattı: "Hayatımda ilk defa tükendim"
Ajda Pekkan 8.5 milyon liralık konsere hazır: Göğüslerini yaptırdı!
Ajda Pekkan 8.5 milyon liralık konsere hazır: Göğüslerini yaptırdı!
Çok Okunanlar
“Bu ayın ardından enflasyonda hızlı düşüş bekliyoruz” bu sözler Cumhurbaşkanı’na ait…
“Bu ayın ardından enflasyonda hızlı düşüş bekliyoruz” bu sözler Cumhurbaşkanı’na ait…
Başvurular yarın başlıyor: Dışişleri Bakanlığı, 170 personel alımı yapacak, detaylar belli oldu…
Başvurular yarın başlıyor: Dışişleri Bakanlığı, 170 personel alımı yapacak, detaylar belli oldu…
Yüksek kolestrol düzenlemek için çözüm: İşte sağlıklı 8 sabah rutini…
Yüksek kolestrol düzenlemek için çözüm: İşte sağlıklı 8 sabah rutini…
Konutta yeni sisteme geçiş: Gayrimenkul yatırım fonu geliyor…
Konutta yeni sisteme geçiş: Gayrimenkul yatırım fonu geliyor…
O ne ayakmış öyle! Pınar Altuğ'un ayakkabısının fiyatını duyanlar şaştı kaldı!
O ne ayakmış öyle! Pınar Altuğ'un ayakkabısının fiyatını duyanlar şaştı kaldı!
Her paylaşımı olay oluyor! Şeyma Subaşı'nın mini etekli market alış veriş paylaşımına yorum yağdı: 'Daha güzel bir fizik yok'
Her paylaşımı olay oluyor! Şeyma Subaşı'nın mini etekli market alış veriş paylaşımına yorum yağdı: 'Daha güzel bir fizik yok'
Yorumlananlar
Son dakika! Uluslararası ceza mahkemesi, İsrail başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı verdi
Son dakika! Uluslararası ceza mahkemesi, İsrail başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı verdi
Bakan Uraloğlu açıkladı! Yeni düzenleme geliyor, itiraz eden yolcu uçağa binemeyecek!
Bakan Uraloğlu açıkladı! Yeni düzenleme geliyor, itiraz eden yolcu uçağa binemeyecek!