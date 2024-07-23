TFF Merkez Hakem Kurulu başkanı Ferhat Gündoğdu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi takımı tutuyor?

TFF Merkez Hakem Kurulu başkanlığına Ferhat Gündoğdu getirildi

Federasyondan yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında MHK başkan ve üyelerinin atanmasına karar verildiği belirtildi.

YENİ MHK ÜYELERİ

Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK'nin üyeliklerine ise Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Hikmet Öksüzoğlu, Mustafa Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar, Ziya Çetin ve Ali Zağlı atandı.

ARALARINDA CÜNEYT ÇAKIR'IN DA BULUNDUĞU 13 HAKEMİ KLASMAN DIŞI BIRAKMIŞTI

Gündoğdu, daha önce görev yaptığı sırada aralarında Cüneyt Çakır gibi isimlerin bulunduğu 13 hakemi klasman dışında bırakarak büyük bir sürprize imza atmıştı.

Türk futbolunda “8 Mart kararları” olarak bilinen tarihi karar sonrasında Süper Lig’de klasman düşürülen ve maç yönetmeyeceği açıklanan 13 hakem şu şekildeydi:

Cüneyt Çakır - Ali Palabıyık - Fırat Aydınus - Hüseyin Göcek - Abdülkadir Bitigen - Halis Özkahya - Alper Ulusoy - Bahattin Şimşek - Mustafa Öğretmenoğlu - Tugay Kaan Numanoğlu - Burak Şeker - Suat Arslanboğa - Mert Güzenge

FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR?

MHK Başkanı olan Ferhat Gündoğdu, 1987-1991 yılları arasında Kara Harp Okulu'nda işletme ve yönetim alanında lisans eğitimi almıştır. 2002-2004 yılları arasında Ankara Üniversitesi'nde spor yönetimi ve 2005-2007 yılları arasında Atatürk Üniversitesi'nde işletme ve yönetim alanında lisans üstü eğitimleri alırken sonrasında ise 2014'te Ankara Üniversitesi'nde spor yönetimi alanında doktora almıştır. Ferhat Gündoğdu, 2019'da Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu'nda üye olarak görev yapmıştı. 19 Ekim 2021'de ise Metin Tokat'ın istifası sonrası Merkez Hakem Kurulu üyesi olarak atandıktan sonra 17 Nisan 2022'de görevinden istifa etmiştir.

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FERHAT GÜNDOĞDU HANKİ TAKIMI TUTUYOR?

TFF'nin yeni merkez hakem kurulu başkalığına seçilen Ferhat Gündoğdu'nun hangi takımı tuttuğu bilinmiyor.